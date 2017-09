Malena es una niña que, como millones de su generación, encuentra en la tablet su principal vía de entretenimiento. Hasta que una noche, un libro mágico irrumpe en su habitación, lanzándola a un mundo por ella inexplorado. Desde esa premisa, el grupo Kashimá montó Leer para creer , puesta teatral que dio el salto a la pantalla: esta tarde, a las 16, la película homónima estrenará en Arteón (Sarmiento 778), ampliando así un proyecto que, el año próximo, tendrá su edición física a través de la editorial independiente Pesada Herencia.

Dirigida por Agustina Toia a partir de un guión de Laura Wulfson (además protagonistas junto a Julia Rovere), la película comenzó a pergeñarse luego de que un padre, tras una función de Leer para creer , confió a las actrices que, ya en casa, su hija insistía con ver la obra una y otra vez. Con esa motivación, en 2016 comenzaron a trabajar en la adaptación y en la búsqueda de locaciones para el rodaje. Con Juan Manuel Durán como camarógrafo, el trabajo comenzó a tomar forma, completándose con la música original de Ariel Migliorelli y las animaciones de Maia Ferro y María Florencia Evdemon.

Sacando provecho de las posibilidades propias del lenguaje audiovisual, las actrices buscaron potenciar aquello que ya se había probado efectivo en la versión en vivo. "Lo que hicimos fue tratar de sostener la lógica de la situación de cada cuento que Malena revive, pero dándole lugar a ella. En la obra el público se hace partícipe todo el tiempo, en cambio en la película uno empatiza con lo que le sucede a Malena", explicó Wulfson, y agregó: "Tratamos de poder crear esa sensación de que lo que está viviendo Malena puede estar pasándote a vos. Y evidentemente esa situación se genera porque los niños empatizan con lo que le está pasando. Tratamos que ese espíritu de la empatía y la magia suceda también en la película".

- Muchas veces, por no decir todas, la falta de lectura de los niños está dada por la ausencia de incentivo de parte de los padres, que incluso tienen un gran desconocimiento en relación al universo de la literatura infantil.