Trabajadores de instituciones de la ex ESMA agrupados en ATE, artistas, investigadores e integrantes de organismos de derechos humanos: todos estos actores confluyeron en la organización de Arte Urgente, un acontecimiento que se desarrollará mañana en distintos edificios y espacios abiertos del Espacio Memoria y Derechos Humanos, con la participación de más de 60 colectivos artísticos. “La palabra ‘urgente’ nace de la sensación de que tenemos que empezar a articular colectivamente una respuesta, ante la actual coyuntura y la transformación en las posibilidades de acción política. Partimos de la premisa de que había que generar una instancia de debate y reflexión. También de visibilización de prácticas que quizás están un poco aisladas”, explica a PáginaI12 la investigadora Ana Longoni.

Cada colectivo fue invitado a realizar una intervención. Desde las 14, entonces, se sucederán acciones de diferentes disciplinas (audiovisuales, gráficas, performáticas y fotográficas, entre otras). Tres horas más tarde, todos los grupos se unirán en una compartida, que comenzará en la plaza central de la ex Esma y que denunciará la desaparición de Santiago Maldonado, a dos meses del episodio. En una asamblea abierta, a las 18, los artistas compartirán reflexiones y conclusiones y elaborarán propuestas de trabajo. Finalmente, habrá proyecciones. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, en Avenida del Libertador 8151. Longoni anticipa que “Arte urgente” reunirá a colectivos de “muchos lugares del país, de edades y trayectorias distintas”, así como también de “diferentes sectores, posiciones y prácticas”, pero con algo en común: la decisión de abocarse al activismo artístico.

“Toman herramientas del arte, su vocabulario, historia y modos de hacer, teniendo clara la idea de un tipo de incidencia en lo social. Toman herramientas creativas para tratar de transformar su entorno”, define la investigadora. En el extenso listado es posible encontrar colectivos de larga data, como el Grupo de Arte Callejero (GAC) o Etcétera, nacidos en los ‘90 en torno a la práctica de los escraches; o el de Artistas Solidarios, del que han participado León Ferrari y Juan Carlos Romero. “Hay gente que viene de los tambores y la danza afro, otra vinculada al movimiento piquetero, o que viene trabajando sola desde el graffiti. Gente de centros culturales allanados por la Policía, en Córdoba. De distintos movimientos, como el que está contra el gatillo fácil, el LGBT, Ni Una Menos. Hay artistas que reclaman por la libertad de Milagro Sala y trabajos en torno a dispositivos pedagógicos emancipatorios”, resume Longoni.

Algunos de los colectivos que participarán son M.A.F.I.A., Danza Afro, Cien Volando, Yo No Fui, En Los Bordes Andando (ELBA), Grupo Faldas, Mujeres de Artes Tomar (MAT), Compañía de Funciones Patrióticas, Las Mariposas, Colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia y Vivas Nos Queremos. Tras la “ceremonia ritual y de interpelación política” dedicada a reclamar al Estado la aparición con vida de Maldonado, tendrá lugar la asamblea, para hacer una puesta en común en torno a diversos ejes, como “las nuevas condiciones de autopreservación en el espacio público” y las herramientas con las que cuenta el activismo artístico. “La idea es pensar colectivamente la nueva coyuntura y cómo nos afecta. Cómo podemos responder y cuidarnos. Tenemos que pensar, por ejemplo, en las nuevas condiciones de seguridad, que vuelven riesgosas ciertas prácticas que hace unos años estaban autorizadas, como hacer un graffiti en la calle. Este giro merece detenernos, y que los más viejos transmitan sus experiencias”, resalta la investigadora. El objetivo es, también, que el encuentro sea el puntapié para la configuración de una red de activistas culturales.

“El predio está bastante vaciado por falta de presupuesto y de políticas. Tenemos que sostener este espacio de memoria de manera activa y en relación a las luchas que nos atraviesan hoy”, agrega la especialista. Precisamente de un grupo de trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos nació la idea de armar “Arte urgente”. Hace dos meses llevaron este planteo a los organismos de derechos humanos, luego de haberse contactado con Longoni y Juan Pablo Pérez, también investigador. “Los organismos se entusiasmaron. De hecho, muchos de los artistas y colectivos fueron propuestos por ellos”, cuenta Ana González, delegada de ATE del Centro Cultural Haroldo Conti. Un antecedente es “Derechos en Foco”, encuentro internacional de fotografía que se hizo en marzo, organizado, también, por los trabajadores.

Allí, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la Capital Federal, se viven días de mucha preocupación. “El predio se sigue sosteniendo gracias a los organismos y porque hay una conciencia muy clara de los trabajadores de que no tiene que dejar de funcionar. No queremos vaciarlo. Estas actividades nos hacen sentir que nos mantenemos conectados con lo que creemos que este predio tiene que ser y lo que se tiene que hacer. Hay un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, cuyo último corolario es la desaparición de Maldonado. Hay un vínculo que fortalecer con los organismos, que en este año y medio de gestión del macrismo han sido atacados. Queremos darles el lugar protagónico que tienen, sobre todo en este espacio, recuperado por ellos. Y que la ex Esma tenga el sentido que nunca debió dejar de tener”, amplía la dirigente. Un dato ilustra algo del carácter de este acontecimiento: “Arte Urgente” coincidirá con la última jornada de un seminario promovido por el C.C. Haroldo Conti, que se encuentra desfinanciado hace un año y medio y que, según González, se sostiene gracias a “la precarización” de los artistas, quienes presentan sus espectáculos allí sin cobrar por su trabajo.

Amy Rice Cabrera, de H.I.J.O.S. y representante del directorio de organismos de derechos humanos en la ex ESMA, dice que se siente “agradecida” por el esfuerzo que han puesto los trabajadores en esta actividad. “Artistas y colectivos acompañaron (a los organismos) desde las primeras movilizaciones, visibilizando al detenido-desaparecido, luchando contra la impunidad, señalando centros clandestinos de detención en los años en que no habían sido recuperados, generando imágenes y homenajes en cada marcha del 24 de marzo, acompañando diferentes luchas por los derechos a la vivienda, la educación, la salud y la tierra. La lucha de los organismos ha sido muy acompañada por colectivos artísticos y Arte Urgente viene a expresar esto, en un contexto en que muchos derechos se vuelven a poner en juego y en que hay que pensar diferentes formas de luchar”, expresa la militante, que también menciona como ejemplos el rol de los artistas a la hora de exigir la renuncia de Darío Lopérfido y el trabajo de Teatro x la Identidad. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la asociación civil Buena Memoria, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, el Centro Cultural de la Cooperación, entre otras, son entidades implicadas en el encuentro, que se hará con apoyo del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.