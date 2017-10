Incumpliendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consideró que Milagro Sala debía recuperar su libertad o ser trasladada a prisión domiciliaria, la Cámara de Apelaciones de Jujuy el viernes a la noche dispuso que la diputada del Parlasur Milagro Sala debía volver a prisión. Hoy Sergio Lello Sánchez, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, confirmó que el cumplimiento de la revocatoria de la prisión domiciliara de la diputada del Parlasur no será inmediata. Señaló que "hay trámites y variables que se deben analizar" previo a que se efectivice el traslado de la dirigente social nuevamente hacia el penal de Alto Comedero.

"Si se cumple con la ley, la defensa tiene 15 días para recurrir el fallo. Para que se haga el traslado, tiene que estar firme la sentencia, así que se supone que no puede ser inmediato", señalaron a Página/12 desde el entorno de Sala.

El fiscal General del Ministerio Público de la Acusación explicó que en caso de que la defensa interponga un recurso, "habría que analizar todas estas variables como si el recurso es admitido o no es admitido, si le da efectos suspensivos o no". Lello Sánchez entendió que lo resuelto por la Cámara "no es una sentencia definitiva" y que "todo depende del criterio de los jueces si abren o no la vía recursiva".

En ese marco, precisó que la defensa tiene "dos opciones, presentar un recurso de casación o de inconstitucionalidad", y detalló que, "si optan por el de casación y si no le va bien luego en ese recurso, pueden interponer inconstitucionalidad".

La Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó el viernes último la prisión domiciliaria de Milagro Sala ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dictada por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, entre otros argumentos, por "no respetarse el principio de igualdad".

Así lo hizo al tomar argumentos planteados en su dictamen por el fiscal de Investigación Penal Número 1, Diego Cussel, al interponer una apelación contra lo determinado entre el 16 y 19 de agosto pasado.

En su apelación, Cussel consideró, entre otros argumentos, que los decisorios emitidos por los jueces resultaban "un auto contradictorio y violatorio del principio de igualdad de trato de los detenidos que se encuentran en prisión preventiva".

Ese argumento fue avalado por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria Portal de Albisetti y Emilio Carlos Cattan, que firmaron la revocatoria de la prisión domiciliaria. Desde el 31 de agosto pasado, la dirigente social Milagro Sala cumple con la prisión preventiva que pesa en su contra en su casa de la localidad de El Carmen, en las afueras de la capital jujeña.

En tanto, fuentes de la agrupación Tupac Amaru aseguraron que "recién esta mañana" la defensa de Sala pudo acceder a los fundamentos del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones el viernes último y que los abogados ya comenzaron a trabajar en la presentación de un recurso.

La CIDH advirtió que Milagro Sala corre riesgo de vida en la prisión de Alto Comedero.