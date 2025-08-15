Rampla Juniors, club de la segunda división del fútbol uruguayo, intimó al magnate Foster Gillett a que cumpla con el acuerdo y desembolse el dinero para el pago de las deudas que la institución mantiene con sus futbolistas y con la Asociación Uruguaya de Fútbol. La entidad podría ser sancionada con el descenso, aunque también corre el riesgo de perder la categoría por una cuestión deportiva, ya que ocupa el último puesto en la tabla de posiciones.

"De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea de Socios celebrada el 6 de agosto de 2025, en el día de ayer se procedió a intimar al Sr. Foster Gillett al cumplimiento del contrato suscrito entre Rampla Juniors F.C. y Soriano S.A.D", reza el comunicado que el club uruguayo compartió en sus redes sociales.



El comunicado de Rampla Juniors F.C.





La semana pasada, la Asociación Uruguaya de Fútbol amenazó con sancionar al club con el descenso debido a las deudas que mantenía con los jugadores y a la propia entidad. Un día antes del límite, Gillett puso parte del dinero para evitar el descenso.

El club atraviesa un momento institucional y deportivo muy complejo: a falta de seis fechas está último con 13 puntos, en la misma línea que Cerrito, en puestos de descenso.

Rampla Juniors se transformó en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) a finales de 2024 con la aprobación de la enorme mayoría de sus socios. De esta manera, permitieron el ingreso al club de Foster Gillett, representado por Guillermo Tofoni, el empresario argentino que también lo representaba en Estudiantes. Gillett llegó al club platense con la promesa de grandes inversiones para traer jugadores y modernizar infraestructura, pero finalmente nada de eso ocurrió.

El club uruguayo ha tenido ya varias experiencias de gerenciamiento privado, más específicamente cinco, y todas ellas han terminado muy mal: una a finales de los 90, otra a mediados del 2000, una en 2009 y las otras dos en 2014 y 2020. Además de no cumplirle a Estudiantes, Gillett fue parte de la administración que entre 2007 y 2010 dejó en la lona deportiva y financieramente a un gigante del fútbol inglés como el Liverpool, que pudo reponerse de las deudas varios años después.

