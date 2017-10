Tensión en el Oeste

La Universidad Nacional del Oeste, con sede en Merlo, continúa en conflicto y la situación es cada vez más tensa. La semana pasada quedó firme un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín que dispuso que el ex rector Martín Othacehé (hijo del ex intendente de Merlo Raúl Othacehé) vuelva a hacerse cargo de la casa de estudios, tras ser destituido el año pasado, por múltiples irregularidades. La mayoría de la comunidad académica rechazó el fallo y exigió que se respete la autonomía universitaria. Othacehé todavía no volvió a la universidad, pero podría; por eso, docentes, no docentes y estudiantes realizan clases abiertas y se declararon en asamblea permanente, además de otras actividades de visibilización como mateadas, charlas con los vecinos e intervenciones en lugares públicos. Mañana está convocada una nueva asamblea universitaria para ratificar la expulsión de Othacehé.