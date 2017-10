Justo en medio de un reclamo por Santiago

Un móvil de Gendarmería irrumpió ayer al mediodía en el Ciudad Universitaria de Rosario mientras se estaba realizando un acto conjunto de las Facultades de Psicología, Arquitectura y Ciencia Política para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los gendarmes ingresaron al predio y se dirigieron hacia la Facultad de Psicología sin presentar una notificación que justificara su presencia. Argumentaron que debían entregar una citación judicial a un supuesto docente de la Escuela de Mecánica de la Facultad de Ingeniería que funciona en el CUR. Los efectivos fueron interceptados por una docente quien les pidió explicaciones y que se retiraran. Toda la comunidad universitaria manifestó su repudio. El rector de la UNR, Héctor Floriani, aclaró que el ingreso de Gendarmería no contó con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria. Además, desde la UNR repudiaron "enfáticamente cualquier intento de amedrentamiento por parte de la fuerza pública". Horas más tarde presentaron una denuncia en la Fiscalía Federal. Lo ocurrido ayer el CUR, más conocido como la Siberia, tiene un antecedente inmediato en la intimidación ejercida también por efectivos de Gendarmería el 8 de septiembre pasado en el Instituto Olga Cossettini, donde se realizaba una clase pública por el joven desaparecido el 1º de agosto en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Docentes y estudiantes de Ciencias Políticas, Psicología y Arquitectura, votaron el 20 de septiembre pasado, en asamblea, un paro activo que se concretó ayer, de 11 a 13, para realizar un acto por los dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado.

Mientras estaba hablando el candidato a diputado nacional del FIT, Octavio Crivaro, irrumpió sorpresivamente el predio de La Siberia un móvil de Gendarmería que llevaba una foto del joven desaparecido en el vidrio de atrás. Estacionaron la camioneta e ingresaron a la Facultad de Psicología sin presentar una nota que justifique su presencia.

"Supuestamente, queriendo ir a la Escuela de Mecánica, a la que se ingresa por Psicología, pero sin ningún tipo de autorización, sin que las facultades estuvieran informadas, y esgrimiendo diversas excusas, desde que venían a notificar a un docente por las elecciones y a verificar las aulas y un laboratorio. Se los pedimos pero nunca mostraron alguna autorización", relató a Rosario/12 la presidenta del centro de estudiantes de Psicología, Magalí Alesso.

Una docente les pidió explicaciones a los gendarmes y los invitó a retirarse del lugar. "El docente que nombraban no existía, el laboratorio tampoco, no había ningún papel que constatara eso. Todo en el marco de un acto por Santiago Maldonado, una clara provocación porque Gendarmería no viene nunca y cuando las elecciones son el 22 de octubre. Fue un hecho grave de amedrentamiento", agregó Alesso.

"Entendemos este preocupante episodio, que se suma al acontecido en el Instituto Olga Cossettini y las amenazas recibidas por la Facultad de Psicología durante la visita de Sergio Maldonado y Nora Cortiñas, en el marco de un conjunto de actos intimidatorios a nuestro juicio inadmisible", plantearon los decanos y vicedecanos Franco Bartolacci y Héctor Molina (Ciencia Política), Raúl Gómez Alonso y Fernando Re (Psicología), y Adolfo del Río y Ana Valderrama (Arquitectura) en una carta enviada al rector Héctor Floriani.

Las autoridades repudiaron el accionar de Gendarmería. "Además de no presentar una notificación fehaciente, dieron vueltas lentamente con la camioneta por las calles del CUR con una foto de Santiago Maldonado pegada en la luneta, fue claramente un acto intimidatorio", señaló Bartolacci.

Floriani comunicó que el ingreso de Gendarmería al predio universitario "no contó con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521". El rector instruyó a la Asesoría Jurídica de la Universidad para presentar "de inmediato" la denuncia de lo sucedido ante la Fiscalía Federal de turno. La UNR recordó que la comunidad universitaria "goza del pleno derecho de expresar públicamente sus opiniones en el marco de las garantías que brinda el Estado de Derecho".

Los docentes e investigadores universitarios de Rosario agrupados en Coad reiteraron que ni Gendarmería ni ninguna fuerza policial tiene derecho a ingresar a la Universidad. "Es una nueva provocación con fines intimidatorios como la que tuvo lugar hace algunas semanas en el Instituto de Educación Superior Nª 18 Olga Cossettini", agregaron. Desde la Federación Universitaria de Rosario (FUR) consideraron que la presencia de gendarmes en La Siberia "constituye una clara actitud intimidatoria y un gravísimo hecho institucional".

El pasado 8 de setiembre, y mientras la comunidad educativa del Instituto Olga Cossetini desarrollaba una clase pública para reflexionar en torno a la pregunta "¿Dónde está Santiago Maldonado?", un grupo de gendarmes se acercó a un estudiante que estaba en la esquina colgando carteles de la clase pública y le gritaron: "Vení flaco. Yo soy la autoridad, vení para acá, callate la boca".

De inmediato, el resto de la clase comenzó a filmar la provocación mientras arribaba una camioneta con más efectivos armados y perros. Hubo un momento de tensión, pero pasados unos minutos los gendarmes se retiraron y la clase continuó. Al día siguiente, y con el acompañamiento de organizaciones políticas, sociales y gremiales se realizó una nueva clase pública para repudiar el accionar de los gendarmes.