Perú llega con ilusiones renovadas

Ricardo Gareca convocó ayer al delantero Yordy Reyna (Vancouver Whitcaps, de Estados Unidos) para reemplazar al lesionado Iván Bulos, de cara a los partidos ante Argentina y Colombia, por la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas. La incorporación de Reyna decidida por el Tigre se suma a las recuperaciones del arquero Pedro Gallese, el defensor Alberto Rodríguez y los delanteros Raúl Ruidiaz y Jefferson Farfán, quienes estarían disponibles para el choque trascendental en el estadio de Boca.

Por otro lado, el cuerpo médico de Perú –que llegará hoy a Buenos Aires– descartó que la lesión de Farfán sea de gravedad y el delantero de Lokomotiv, de Rusia, trabajó sin molestias físicas bajo las órdenes del preparador Néstor Bonillo.

La chance de clasificar a un Mundial alimenta el clima festivo en Perú, que no se clasifica a un campeonato del mundo desde España 1982. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reconoció ayer que el partido ante el último subcampeón del mundo será “difícil”, pero aguarda por un éxito que simplifique el camino al próximo Mundial. “Espero que ganemos los dos partidos, ante Argentina y Colombia, pero no me voy a aventurar a hacer apuestas. Tenemos que ir al Mundial”, señaló Kuczynski a medios locales.

La expectativa entre los hinchas peruanos creció de manera notable a tal punto que la empresa Ticketek anunció “entradas agotadas” para el compromiso del martes 10 de octubre ante Colombia en Lima y afirmó que la “fila virtual” para conseguir un boleto superó los 400 mil usuarios.