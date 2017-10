Debate de candidatos a diputados nacionales en la universidad

Cambiemos brilló por su ausencia

El candidato del macrismo, ex rector de la UNL y ex secretario de Políticas Universitarias, Albord Cantard no apareció por La Siberia para dar la discusión al día siguiente que Gendarmería irrumpió en el predio donde había actividades por Santiago Maldonado.