A 16 días de las elecciones legislativas, la expresidenta Cristina Kirchner visitó San Francisco Solano, en Quilmes, y pidió a las miles de personas que se acercaron al Polideportivo local, donde se reunió con referentes barriales, que "tengan mucha templanza, porque parece que el Gobierno quisiera provocar y enojar a la gente" y convocó: "Lo menos que tenemos que hacer es enojarnos, tenemos que organizarnos para recuperar derechos". La primera candidata a senadora por Unidad Ciudadana volvió a pedir el voto de quienes eligieron expresarse en contra del ajuste económico en las PASO y prometió que será "la voz de los que no quieren que nadie les regales nada, sino que piden trabajo y alimentos".

Cristina pidió a los vecinos de Solano que "sean portadores" de las realidad que se está viviendo en el país porque "el país se está endeudando de una manera espantosa, que nos va a llevar a una crisis y no quiero que la gente después diga que no sabía". "¿Cómo puede ser que antes no nos endeudábamos, y ustedes tenían alimentos, remedios, trabajo y computadoras; y ahora se endeudan en 100 mil millones y ustedes no tienen nada? Y encima nos dicen: ¡se robaron todo!", criticó la candidata.

En ese sentido, la expresidente pidió el voto de aquellos que en las PASO eligieron otras fuerzas que también expresan una oposición a la política económica de Cambiemos para que "restituyan los derechos de una argentina en la que vivíamos mejor. De eso se trata, nadie está pidiendo un unicornio azul".

La candidata de Unidad Ciudadana también solicitó a los vecinos, en especial a las mujeres y los jóvenes, que se organicen porque "organizados, unidos y solidarios, les va a costar mucho más hacer lo que ellos quieren hacer". "No se le puede dar un cheque en blanco a un Gobierno con tan poco sensibilidad", advirtió de cara a las legislativas y resumió: "Aunque nos hablen del futuro, el presente es muy doloroso y muy fuerte".

En un discurso de poco más de media hora, en el que CFK interactuó varias veces con preguntas a la multitud, la expresidenta destacó la frase de uno de los carteles que los vecinos acercaron hasta el lugar: "El Gobierno miente y la heladera no", leyó y agregó: "Gran frase, casi filosófica, entre lo que uno puede leer en los diarios y escuchar en la radio. Ese cartel hecho a mano en casa refleja lo cotidiano".

Entre los carteles, Cristina Kirchner también destacó uno con la foto de Santiago Maldonado y aseguró que su foto "interpela a todos los argentinos" y pidió que "nadie se confunda" porque "más allá de lo que cada uno vote, nadie puede justificar lo injustificable", sentenció respecto de la desaparición forzada del joven de 28 años.

La expresidenta empezó denunciando que "aparecieron préstamos de 20 mil pesos por arte de magia", en la previa de su visita a Solano. Sin mencionarlo, la candidata de Unidad Ciudadana se refirió así a un supuesto beneficio ofrecido por el municipio —gobernado por Cambiemos— y bromeó: "Voy a venir más seguido, porque parece que soy un gran estímulo". De todas maneras, Cristina les recomendó a los vecinos que saquen el crédito —"fijensé la tasa", advirtió— y después "voten a quien crean". "A ver si por estar en el conurbano van a pensar que les compran el voto", agregó.

Entre otras propuestas, de cara a su virtual ingreso a la Cámara alta, Cristina insistió con la necesidad de "poner un límite y un control a los aumentos tarifarios. Hay que suspendarlos y revisarlos, porque se tornan impagables".

En el cierre, la candidata a senadora recordó que fue en Solano donde el expresidente Néstor Kirchner cerró su campaña de 2003, cuando "llegó a presidente con menos votos que desocupados" y "no se detuvo ante la adversidad ni se puso a decirle a la gente que la culpa la tenía el Gobierno anterior, sino que se puso a trabajar". En ese tono, pidió que "frente a todo lo que ocurre no tiene que haber pesimismo ni bajón sino que hubo momentos mucho más difíciles y pudimos construir una Argentina diferente".