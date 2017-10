Inevitables

TEATRO

La Ponedora, el último milagro

Ante la alarmante pérdida de fieles y el avance de las nuevas iglesias, la parroquia de Ayacucho decide recurrir como último recurso a un mito popular para mostrarlo como propio: Iris, una mujer desequilibrada que pone huevos milagrosos en el prostíbulo del pueblo. El Monseñor Betancourt deberá acudir a la mismísima madame del burdel, la astuta Mónica Tiraboschi para pedirle su milagro y salvar así la iglesia de Ayacucho. La Ponedora, el ultimo milagro es una obra que indaga sobre la creencia y la necesidad de creer, una comedia de Ana Lucía Rodríguez producida luego de dos años de trabajo y ensayos, y de cuatro años de formación conjunta bajo la mirada de Ricardo Bartis, quien supervisó la obra. Con Martín Tecchi, Santiago Fraccarolli, Verónica González, Rocío Saldeña, Josefina Barrionuevo y Homero González

Viernes a las 23, en Sportivo Teatral, Thames 1426. Entrada: $150.

La medalla de oro

Drama filosófico basado en aquellas historias, habitualmente reservadas, que convocan el interés colectivo de la sociedad: la intimidad del presidente. Trasciende usualmente que el ejercicio de los más altos cargos públicos suele ser poco compatible con la armonía familiar, la dicha matrimonial o la felicidad personal. La obra observa cómo gravitan sobre el gobernante la pesadísima carga del ejercicio de la autoridad sobre la vida colectiva, la abrumadora responsabilidad del bienestar general, la enconada lucha política, la tensa amenaza de la ilicitud, el abuso, y el desprecio de la ley en la entraña misma de la acción política. De Luis Agustoni, con dirección de Santiago Rapela.

Viernes a las 20.30, en El Ojo, Tte. Gral. Juan D. Perón 2115. Entrada: $230.

MÚSICA

Wonderful Wonderful

En los cinco años que separan su nuevo disco del anterior, el decepcionante Battle Born (2012), el cantante de The Killers, Brandon Flowers, editó y salió a presentar su segundo trabajo como solista, The Desired Effect (2015), que despertó tan buenas críticas que nadie se esperaba un nuevo disco del grupo que trece años atrás salió de Las Vegas a comerse el mundo detrás del energizante Hot Fuss (2014). Y sin embargo aquí está el cuarteto, con dos de sus integrantes anunciando que ya no saldrán de gira con el grupo, y con las fotos interiores del nuevo disco mostrando una y otra vez sólo tres integrantes. En su mejor álbum desde Sam’s Town (2006), el grupo que es cada vez más Brandon Flowers y tres más arranca bailando con ganas con el single “The Man”, que parece un tema de Kool & The Gang, y termina preguntándose si las canciones ya están todas escritas (“Have All The Songs Been Written?”), un título sugerido por Bono para una canción que podría estar en alguno de los discos de U2 de los 90. En el medio hay todo un disco en el que asoman cameos de Mark Knopfler, Brian Eno y hasta Woody Harrelson, y que deja a The Killers listos para volver a reclamar todo lo que alguna vez supieron conquistar.

Unidos por el cantar

Como delata la portada del nuevo disco de Pedro y Pablo, el lugar donde va la gente cuando llueve es bajo un paraguas. Así es como se retrataron Miguel Cantilo y Jorge Durietz para el primer trabajo de estudio en treinta años de su legendario dúo, que en el último tiempo se había ido reuniendo sólo esporádicamente. Pero la vitalidad de un Cantilo que parece dispuesto a repasar todos los escalones de su carrera –ya lo hizo con el grupo Punch– es el motor detrás de Unidos por el cantar, un trabajo que se disfruta cuando lo que van por delante son las canciones y no los temas más obviamente compuestos para lo que se espera del dúo.

ONLINE

American Vandal

Esta nueva producción que Netflix acaba de incorporar a su cada vez mayor oferta de series ofrece el punto de partida narrativo más insospechado: en la playa de estacionamiento de una típica high school estadounidense los automóviles de veintisiete docentes aparecen pintarrajeados con sendas, rojas y enormes pijas (la palabra “dick” se pronuncia no menos de dos docenas de veces en el primer episodio). Todo apunta a un culpable, el joven más molesto y bromista de la clase, pero... ¿habrá sido realmente el autor de las imágenes? A través de ocho episodios que van de los 25 a los 40 minutos, este mockumentary le debe bastante a la obra del gran Christopher Guest, pero también toma elementos de los documentales televisivos sobre crímenes nunca resueltos, “entrevistando” a testigos, amigos y enemigos del joven acusado. La discusión sobre el tamaño del glande o la ausencia de vello en los dibujos encontrados en los coches –en un tono absolutamente serio– vuelve a demostrar que los caminos del humor pueden ser misteriosos.

The Hugh Hefner Story

Murió uno de los íconos de la revolución editorial del siglo XX y el creador de uno de los isotipos más famosos del mundo: el conejito de Playboy. En la plataforma Prime Video de Amazon puede verse esta docu-ficción en varios capítulos en la cual el mismísimo Hefner se encarga de detallar cada paso en su carrera: los inicios del emprendimiento, los intentos por censurar la novedosa revista y los cambios que tuvo que afrontar el productocon los cambios de época, entre otros aspectos públicos y privados de su creador. Al material de archivo y la voz en off del protagonista se suman reconstrucciones con actores que, a la manera de una biopic tradicional, recrean situaciones domésticas y de oficina. Y de alcoba, desde luego.

CINE

Stéphane Breton

A partir del jueves y hasta el miércoles 18, la Sala Leopoldo Lugones –junto con otras sedes– inundará la ciudad de Buenos Aires con el mejor cine documental. La 17° edición del tradicional evento contará con una sección dedicada a casi una decena de estrenos argentinos y una selección de films que remiten –directa o indirectamente– al famoso Teatro del Oprimido creado por el brasileño Augusto Boal, además de los primeros siete títulos de una serie de películas rodadas en Alemania Democrática a lo largo de más de cuatro décadas. Fieles a su costumbre, “el Doc” también ofrecerá una retrospectiva, en este caso dedicada al documentalista y antropólogo francés Stéphane Breton, cuyas películas fueron rodadas en lugares tan diversos como el Valle del Nepal o un pequeño pueblo de Siberia, incluyendo en calidad de estreno latinoamericano su último título, Hijas del fuego, filmada en el frente de batalla en Siria y protagonizada por un grupo de combatientes kurdas. Programación completa en docbsas.com.ar

Tigre

Las películas filmadas a lo largo y a lo ancho del Delta del Paraná se han convertido en los últimos tiempos en un género en sí mismo. Es el caso del debut de los realizadores Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, que acaba de pasar por los festivales de Toronto y San Sebastián. Se trata de un drama íntimo protagonizado por Marilú Marini, María Ucedo y Lorena Vega que reúne a un grupo de personajes en una típica casa del Tigre, punto de partida para explorar las relaciones familiares y amistosas de tres generaciones de mujeres (y un par de hombres), con más de un tormentoso secreto del pasado a punto de aflorar.

TV

La guerra y la paz

¿Quién necesita una nueva versión del clásico de clásicos de la literatura rusa? En principio los fans de León Tolstói, que nunca se cansan de ver traspasada a la pantalla (grande o chica) su obra magna. Esta nueva versión, producida por la BBC británica y la compañía de Harvey Weinstein (el productor de Tarantino, entre otros realizadores) que Film & Arts comenzó a emitir por estos días, promete fidelidad al texto original a lo largo de cinco episodios de una hora y un sexto de duración extendida. Con un despliegue de producción importante –rodaje en locaciones reales, grandes escenas de batalla y, por supuesto, baile–, la historia de Pierre Bezukhov y una miríada de personajes principales y secundarios (y de cómo todo se detiene ante el avance del ejército francés hacia Moscú) contó en esta ocasión con roles protagónicos de Paul Dano, Lily James, Greta Scacchi, Stephen Rea, Brian Cox y el galo Mathieu Kassovitz como el mismísimo Napoleón Bonaparte.

Martes a las 22, por Film & Arts.

Curb Your Enthusiasm

Y, finalmente, luego de casi seis años de espera, llegó el esperado momento del regreso de la sitcom creada, escrita, producida y protagonizada por Larry David. Algunos episodios de la temporada nueve fueron apareciendo hace algunas semanas luego del hackeo masivo a los servidores de HBO, pero aquellos que no sufren de impaciencia feroz podrán disfrutarla ahora como corresponde: en buena definición y con subtítulos en español. Uno de los productores de la serie adelantó que los espectadores “se enterarán muy rápidamente qué estuvo haciendo Larry y el resto de los personajes durante los últimos cinco años”. Habrá que ver qué ocurrió entonces con aquel viaje a París. ¿Habrá vuelto cambiado o será el mismo, viejo neurótico de siempre?

Viernes a las 23.30, por HBO.