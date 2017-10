Tres amparos judiciales contra la inminente terminación del Fútbol para Todos que garantizaba la gratuidad de los partidos por TV fueron presentados en tribunales federales de las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora. Un jubilado porteño, un vecino cooperativista de San Vicente que vive con un plan social y no puede pagar el pack adicional que cobrarán los cableoperadores, más un concejal de la corriente Patria para Todos, firmaron las medidas cautelares contra el Poder Ejecutivo nacional. Son los primeros indicios de que empezó a concretarse la anunciada lluvia de recursos para enfrentar la decisión de la Casa Rosada. El tema se sigue con preocupación en la AFA y en las multinacionales Turner y Fox que adquirieron los derechos de la Superliga. Si un solo amparo prosperara, esos mismos derechos –como le dijo a este diario una fuente de la industria– perderían su valor y las empresas revisarían los compromisos que asumieron. Los próximos días serán cruciales para mensurar hasta dónde escala este conflicto de intereses.

El lunes pasado el jubilado Elio Lucio Cocca, vecino del barrio de Boedo, presentó la primera medida cautelar que fue sorteada en la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal. Su recurso quedó radicado en el juzgado n° 4 del mismo fuero a cargo de Rita María Ailán. Patrocinado por el abogado Leonardo Martínez Herrero pidió la suspensión de “la entrada en vigencia del Sistema de Fútbol Codificado hasta tanto se resuelva el presente amparo y se cumpla con la audiencia pública y programación establecida en los artículos 77, 78 y 80 de la Ley 26.522”.

Cocca aduce que se lesionan varios derechos: el acceso a los beneficios de la cultura; el acceso universal a la transmisión en directo de partidos de fútbol relevantes y gratuitos; que se respeten las audiencias públicas y además los derechos del niño. Su letrado Martínez Herrero informó que el jueves “se nos solicitó que previo al amparo acopiemos prueba documental cuando está claro que no hay. Por eso voy a presentar un escrito este lunes (por mañana) solicitando la cautelar. No hay contratos, estatutos, ni nada de eso. Esta es una cuestión de pleno derecho. Hay prueba pedida sí, como que se libre oficio a la AFA para que informe sobre los contratos con las empresas, al Poder Ejecutivo para que diga si está caído el Fútbol para Todos porque no existe ninguna resolución al respecto, a la AFIP, a los cables para que digan cuál es el costo de los packs que van a cobrar. Nos pidió esto el juzgado para ganar tiempo”.

El miércoles 4 se presentó el concejal de Lomas de Zamora Julio Alejandro Rivero ante el juzgado federal n°1 de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de su distrito a cargo de Juan Pablo Auge. El amparista milita en la Corriente Patria para Todos que lidera el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y esgrimió las mismas razones que el jubilado Cocca para tramitar la cautelar. El edil es el autor de un proyecto de ordenanza para que los partidos de fútbol de la Superliga puedan ser exhibidos en forma gratuita en teatros, salas y plazas de Lomas.

El tercer amparo lo presentó Gabriel Darío Silva con el patrocinio del abogado Leonardo Clemente, el jueves 5 ante el juzgado federal n° 2 de La Plata a cargo de Adolfo Gabino Ziulu. Se trata de un padre de familia con tres hijos de 16, 13 y 10 años que no puede pagar el pack adicional para ver fútbol que exigen los prestadores del sistema de cable. Su caso es el más representativo de la vulneración de un derecho. Vive en una zona semi-rural de San Vicente adonde no llegan los cableoperadores y recibe las imágenes de los partidos por televisión digital abierta. Está inscripto en el programa Argentina Trabaja por el que cobra un plan de 4 mil pesos mensuales. Cuando vende bolsas de residuos que él mismo fabrica consigue la changa indispensable para generarse un ingreso adicional. Si tuviera que pagar el abono básico del cable con Internet –que los prestadores suelen vender en combo– se le esfumaría un “veinticinco por ciento de sus ingresos”, señala el letrado Clemente.

Como el humilde cooperativista Silva, cientos de argentinos empiezan a juntarse tímidamente para enfrentar los fines de semana que se les vienen. Se reunieron en Villa Fiorito para ver Vélez-Boca y debatir qué hacer. Ahora volverán a encontrarse el domingo 15 para hacer lo mismo con River-Atlético Tucumán en el barrio Cri Cri de Garín. Los amparos son el instrumento jurídico que tienen para ir contra la promesa incumplida del presidente Mauricio Macri. Aquella de que el Fútbol para Todos continuaría hasta 2019, como fijaba el contrato original entre la AFA y el Estado. El debate y la movilización puede que contribuyan a remover el pasado. Aunque hasta ahora lo que se percibe (ver aparte) es que pagará el que pueda. El resto mirará los partidos con la ñata contra el vidrio de un bar, en casa de amigos o de algún familiar que se apiade.

