"La salud para todos ya no es un objetivo para el Estado", denunció el especialista en bioética y derechos humanos, Juan Carlos Tealdi, al enumerar el achicamiento del Plan Remediar, la paralización de las obras en hospitales públicos y el avance del programa de Cobertura Universal en Salud (CUS). También denunció que el presidente Mauricio Macri tiene "un decreto en espera" para impulsar una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET). Al respecto, Tealdi recordó que la creación de la agencia intentó ser aprobada en el Congreso, pero fue frenada por los legisladores de la oposición, y advirtió que así cumpliría con un deseo de las empresas de medicina prepaga. La función de esa agencia consistiría en determinar qué medicamentos y tratamientos podrán quedar fuera de la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO).

"¿Qué quieren achicar las prepagas? El Plan Médico Obligatorio y la CUS va de la mano con eso", indicó Tealdi. El especialista en bioética explicó que el programa de cobertura lanzado por el ministro de Salud, Jorge Lemus, en Mendoza, la semana pasada, "no es ninguna de las tres cosas" que lo nominan. "No es salud porque la salud empieza por la prevención y el Estado debe tener un rol activo que está delegando en las provincias; y no es cobertura ni universal porque en la Argentina la cobertura ya es universal", y en ese marco denunció que Macri tienen "un decreto a la espera" para poner en marcha la AGNET.

El especialista, en diálogo con radio Futurock, indicó que en el Reino Unido cuenta con una agencia de ese tipo, pero diferenció que "funciona en un sistema nacional de salud integrado y mide los medicamentos y nuevas tecnologías por criterios de calidad, eficacia y seguridad, sin manejos políticos. Aquí lo que se pretende es que se diga que son ineficientes medicamentos y tecnologías para quitarlos" del PMO. Según el proyecto de ley que está demorado en el Senado, la agencia estará integrada por 5 integrantes, todos designados por el Poder Ejecutivo.

En ese contexto, el especialista en bioética advirtió sobre la puja legal de Farmacity —empresa perteneciente al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana— por ingresar con su cadena de farmacias a la provincia de Buenos Aires, donde por ley no pueden expender medicamentos organizaciones con fines de lucro, y recordó el lobby histórico de "las farmacéuticas para que se achique el Estado y no participe del mercado como un comprador fuerte que puede negociar los precios a la baja".

Tealdi enmarcó las políticas de Salud de Cambiemos dentro de la lógica neoliberal que "busca achicar el Estado y darle protagonismo a lo privado" y consideró "una barbaridad" la decisión de volver a descentralizar la atención en salud en las provincias, como ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem. "Significa que el Estado nacional abandone la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud", apuntó el especialista y recordó que el Ejecutivo nacional debe cumplir con los compromisos asumidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Alma-Ata.

"Si bien no hay mucho escrito sobre el CUS, más allá del decreto de Macri del año pasado y el lanzamiento del programa en Mendoza, el ministro Jorge Lemus dio una síntesis que muestran la intención. Señaló que no va a tener a la atención primaria como meta si no que va a ser un proceso. Están queriendo desmantelar la estrategia de atención primaria, que es la que persigue la meta de salud para todos. O sea, salud para todos ya no va a ser el objetivo", subrayó Tealdi.

El especialista indicó que esas definiciones encienden una alarma, que se ve en las decisiones de Cambiemos: "Se ha achicado la provisión de medicamentos del Plan Remediar, vemos cómo las obras de 7 hospitales públicos están paradas, se ha achicado el porcentaje de Salud en el presupuesto y cómo se avanza en la descentralización de la medicina preventiva, para que pase a depender de las provincias", enumeró.

Tealdi calificó como "un engaño" la presentación del CUS por parte del Gobierno y, aunque indicó que esa política de achicamientos "está en el ADN de esta administración", consideró que "no tiene futuro, porque está muy mal armada, con muy baja calidad técnica: sin datos, sin contraste, sin comparaciones". Por último, se esperanzó con que aunque "los sindicatos no han reaccionado hasta el momento, por la promesa de cobrar la deuda del Estado con las obras sociales, lo van a tener que hacer cuando la crisis en el sistema de salud se profundice".