Los trabajadores del PAMI se movilizan contra la Fundación creada por el director de la obra social de los jubilados, Sergio Cassinotti, cuyas funciones se superponen al organismo oficial. El Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) convocó para mañana a un acto en “defensa de la seguridad social y las prestaciones” porque consideran que la creación de la Fundación PAMI es una “clara señal de que estamos ante un modelo de ajuste y tercerización abiertamente ilegal”.

El SUTEPA se concentrará a las 12 en Corrientes 655, donde se encuentra la sede central de la obra social. Eduardo Terraneo, secretario adjunto del sindicato, indicó a Página/12 que la preocupación entre los trabajadores es muy alta, ya que no han recibido ninguna respuesta al petitorio que elevaron a Cassinotti a fines de septiembre, en el que le preguntaban acerca del alcance real de la Fundación PAMI. "Es un PAMI paralelo, no hay dudas. Lo que está escrito es así. Después lo que digan por afuera, no tiene validez legal", señaló.

Según la resolución oficial, que ya fue denunciada ante la Justicia, la ONG estará habilitada a dar prestaciones sanitarias y sociales que “brinde el o los efectores cuya gestión se encargue”, con la posibilidad de abrir sucursales y administrar establecimientos propios, es decir, hospitales y clínicas. La Fundación podrá hacer compras directas sin licitación y contratará personal por fuera del convenio. Y de esta manera, esquivará todos los controles actuales.

“El PAMI es un ente público, mientras que la Fundación, que tendrá las mismas autoridades y que tiene el mismo objeto que el organismo del Estado, estará sujeto a otro marco legal, del ámbito privado”, detalló Terraneo. Por ejemplo, el PAMI está sujeto a las auditorías de la SIGEN y la AGN, mientras que la ONG no podrá ser controlada por organismos oficiales. “La obra social es de los trabajadores y de los jubilados, pero la Fundación va a ser manejada por los funcionarios que la crearon”, advirtió Terraneo.

Al respecto, el secretario de SUTEPA aseguró que mientras que el anexo de la resolución indica que los cargos son ad honorem, "en otro apartado dice que se les van a compensar los gastos". "Se habla de un Plan trienal, con incremento creciente: en tres años el presupuesto sería de 156 millones de pesos. Esto excede la simple administración del hospital de Mar del Plata", señaló, en relación al hospital que pertenecía a la Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata, que fue expropiado y rebautizado como Houssay y que ahora será administrado por la Fundación PAMI.

En la convocatoria del SUTEPA, los trabajadores adelantan que darán la batalla: “Supimos enfrentar y vencer cuando los privatizadores, llamados entonces Ingeniero trucho Marcovich o Alderete, lo intentaron allá por los oscuros años 90. Hoy nuevos nombres, pero con las mismas ideas de ajuste, vuelven a intentarlo”.