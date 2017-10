Podemos  pide diálogo

El líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, celebró como “buena noticia” que Puigdemont no haya declarado la independencia durante su discurso en el Parlamento catalán. Iglesias cree que lo importante es “dialogar” y que “las medidas de fuerza vía la aplicación de los artículos 155 ó 116 no tienen excusa”. Tales artículos de la Constitución española aluden a la intervención de una comunidad autónoma por parte del Estado y a la suspensión de los derechos fundamentales en estados de alarma, excepción y sitio. Además, el politólogo y ex candidato Iglesias alertó de la situación del gobierno central: “creo que Rajoy está rodeado de extremistas que le están pidiendo medidas drásticas que pondrían en riesgo nuestra democracia”.