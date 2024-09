“La normalización del estado de guerra y la extrañeza que eso genera es el corazón del libro” dice Camila Baron con sus crónicas en mano. Se trata de un diario de viaje que comenzó en 2017 con su visita a Israel junto a otros jóvenes de 27 años a través de un programa que se centra en propiciar el arraigo, es muy conocido dentro de la comunidad judía y se llama igual que el libro: “Derecho al nacimiento”.

Siete años después y a casi un año del atentado de Hamas que devino en un genocidio al pueblo palestino, llega editado por RaraAvis en un momento en el que escribir -o conversar- sobre Palestina e Israel produce temblor, rispidez y polarización extrema. A esa vibración e incomodidad la autora le toma el pulso y habilita un manifiesto contra toda expresión supremacista: “Cuando en 2017 hago este viaje y empiezo a escribir estas crónicas había algo latente, cualquier supremacismo es una desgracia en potencia o cualquier forma de supremacismo es una Nakba en potencia” dice. La 'Nakba' significa en árabe “catástrofe” y hace referencia a los 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es nombrado como el Estado de Israel antes y durante la guerra para su creación en 1948.

“Suceden cosas tan extrañas como confundir el aleteo de los pájaros con un disparo de fuego”, es el pasaje de una de las crónicas que describe una escena donde el grupo de viaje se detiene para tomarse una foto. La pose se desarma repentinamente cuando se escucha un estruendo. Fue el sonido de una jaula y decenas de palomas saliendo de allí, sin embargo los cuerpos de quienes estaban posando para la foto percibieron un disparo. ¿Cómo se construye lo que Camila Baron llama estado de guerra normalizado y que permite confundir el aleteo de un ave con un tiro? ¿Por qué es indispensable un libro que invite a la conversación y a la osada tarea de inventar el antónimo de supremacismo?

¿Cómo pasaste de escribir un diario de viaje al que vos llamás “de supervivencia” a componer un manifiesto contra el supremacismo?

--Fue suficiente caminar por las calles de Israel y toparse con una juventud de chicos y chicas muy jóvenes con armas diseñadas para aniquilar al otro. Ver como se naturaliza que quienes cargan un rifle son las personas más respetadas, esa extrañeza me llevó a hacerme un montón de preguntas.

El libro habilita la conversación a través de un género tan versátil como la crónica y permite una lectura fluida que pasa rápido y a la vez hay una distancia con ese 2017 en el que vos hiciste el viaje ¿Como lees ese doble movimiento?

--Hay una intención de producir una conversación pausada, poder retirarse y volver para comprender. Spinoza dice “no reír, no llorar, comprender”; yo digo que a veces hace falta reír, hace falta llorar y también comprender.

¿Es posible la conversación cuando la polarización es cada vez más extrema?

--Israel y Palestina son los límites de una conversación posible y la pregunta es cómo transitamos los bordes, sobre todo en momentos donde se recrudecen las situaciones de malestar y de crueldad. Y ahí me refiero ya no tanto a quienes, por ejemplo, consideramos que esto es un genocidio y a quienes van a decir que no, sino también a quienes hoy en el contexto argentino, no sienten empatía por el descarte de ciertas poblaciones. Para mí ahí aparece la pregunta por la construcción de una ética que habilite la conversación.

La portada del libro editado por RaraAvis





¿Cómo entra este libro en una coyuntura local tan atomizada?

--En Argentina tenemos como presidente a un líder de ultraderecha que a su vez se quiere pregonar como un líder de la ultraderecha mundial. No es casual que sea una persona que en campaña estuvo flameando la bandera de Israel. Milei propuso entre otras cosas mover la embajada Argentina a Jerusalém.

Vos elegís definir el libro como un manifiesto contra toda forma de supremacismo, ¿Cómo aterriza a nivel local la idea de supremacismo que describís a lo largo de las crónicas?

--Milei construye un discurso donde el que no se valida por medio del mercado merece ser descartado. Hay una operación para generar esa misma deshumanización que yo intento describir y que sucede en relación a la sociedad israelí contra los palestinos. En la propuesta de este gobierno hay una superioridad de quien logra vender lo que sea: un órgano, un niño o un trabajo, cualquiera sea el trabajo: vender pornografía infantil, ser programador o vendedor ambulante. Si vos lográs vender/ venderte en el mercado, estás validado socialmente, cualquiera que no lo logre por el motivo que sea, es descartado o descartable.

Les jubilades por ejemplo…

--Totalmente. ¿En qué momento la sociedad pactó que una persona que trabajó determinada cantidad de años y se merece no trabajar más termine siendo pobre?

¿Cómo podrías describir esa supremacía mercantil?

--La pirámide de esa supremacía está dada por el mayor de los empresarios, el que más acumuló en ese ámbito, después hay una discusión más compleja y es que no llegan ahí por una cuestión individual sino que hay una lógica estatal que los avaló.

¿Vos planteás entonces que esa lógica mercantilista también es la lógica de militarización que atraviesa la sociedad en Israel?

--En Israel hacer el servicio militar es una marca de clase. Que después también es más complejo porque hay poblaciones en particular que están eximidas y eso las convierte en ciudadanos de segunda: la población árabe no está obligada a hacerlo, los ortodoxos y los religiosos tampoco. La normalización del estado de guerra lleva muchos años de desarrollo, y ahí aparece algo que para mí es central y que son las cosas que a mí me atravesaron lo suficiente como para decir tengo que tomar la decisión de hacer algo más con esto que son mis anotaciones en una libreta. Y la pregunta es cómo se logra un respeto tal a una institución como el ejército, con la idea de obediencia a esa forma de autoritarismo.

En el libro hay una escena de un joven durmiendo con un arma debajo de la almohada y vos durmiendo con tu libreta.

--Para mí también es algo central del relato, el paralelismo entre quien a los 18 años ingresa en una base militar y cómo eso moldea una posibilidad de pensamiento por fuera de la mirada crítica, cuáles son las posibilidades de tener una crítica dentro de una institución como es la militar.

Esta tensión en relación a la mirada crítica aparece con tu vínculo con S, una amiga israelí de tu misma edad, a quien conociste de niña a través de internet y que estuvo presente en tu viaje. Ella dice: “En 2010 entregamos Gaza y no pararon, vos no vivís acá, vos nos entendés”.

--El libro es un dispositivo que permite otra temporalidad en la conversación y en la historia con ella. Hoy por hoy no se cómo se retoma el vínculo con estos niveles de distancia que yo entiendo que son éticos y políticos. No lo cierro, al contrario, deseo que esa sea una conversación posible. Cuando ella dice “vos no entendés” yo tengo dos respuestas posibles: sí, quiero nunca poder entender esto, quiero nunca tener en mi cuerpo el supremacismo. Y por el otro creo que sí llego a entender qué pasó en tantos largos años para que exista esta distancia.

El experto en geopolítica



La crónica “Gonzalo, el experto en señalar” se centra en uno de los clásicos del programa: la charla de quien puede explicar con un mapa el conflicto entre Israel y Palestina.

En el personaje de Gonzalo se encarna el relato de que la Nakba fue un mal necesario, cuando él explica el desplazamiento del pueblo palestino en el 48´ como una guerra de independecia...

--Gonzalo es alguien que aparece muy claramente como el especialista en el tema entre Israel y Palestina. Ese personaje encarna la deslegitimación de las miradas críticas, es donde se muestra que no había una intención de diálogo o de conversación ahí. Vienen con un mapa ya cerrado, todos en el grupo nos mirábamos con complicidad porque se estaba faltando a la verdad con ciertos discursos.

¿Cómo es en este momento poner una palabra que justifique el genocidio del pueblo palestino?

--Qué clase de coraza hay que tener o qué clase de sujetos pueden hoy defender esta política. Tal vez hubo un tiempo en el que había cierto desconocimiento sobre lo que fue el proceso de la nakba. Pero hoy hay un genocidio en curso y con sobradas pruebas de que es así, hasta Naciones Unidas dice que lo que sucede hoy es un genocidio.

Además está siendo televisado…

--Totalmente, es un genocidio transmitido por medio de videos e imágenes que es una novedad histórica, nunca tuvimos tanto acceso a imágenes nítidas, no son solo el niño palestino con la cabeza abierta, sino también el soldado israelí caminando por sobre los cadáveres sin ningún tipo de problema o destruyendo el Corán y haciendo de eso un TikTok consumible segundos antes de irse a dormir.

¿Es posible que se geste una rebeldía contra esa militarización extrema de la sociedad?

--Es difícil pensarlo porque estamos yendo a un mundo donde la guerra se normaliza cada vez más en los territorios, donde la producción armamentística y los presupuestos militares aumentan. Pienso que desde los feminismos la discusión sobre la guerra es algo que nos debemos de manera urgente. A mí no me interesa tanto hablar de la política interna en Israel o incluso de las resoluciones del conflicto, sino de todas las cuestiones aterrizadas, y en ese sentido me parece que la militarización y el aumento de los presupuestos bélicos es central. En Argentina no hay plata para nada, pero sí hay plata para la inteligencia y para la represión.

Israel es la meca de muchas de esas tecnologías, tiene y exporta conocimiento. ¿Hay tambien allí una normalización de avance tecnológico?

--Yo creo que es algo de la agenda que nos toca y es pensar hacia dónde está yendo la producción tecnológica, como nos hemos acostumbrado a vivir en un régimen económico donde la tecnología está dominada por el exterminio y las formas más precisas de vigilancia. Desde la bomba atómica hasta la inteligencia artificial o los drones. ¿Qué va a pasar con nuestra vida en este famoso “progreso tecnológico”?

Sí, soy



Silvia Rabinovich dice en el prólogo: “Contrariamente al sentido liberador de la natalidad que acuñó Hannah Arendt, el Estado de Israel revisa el árbol genealógico desde una biopolítica semejante -en algunos puntos- a la de los nazis en Alemania: tener ancestros judios, en este caso, no amerita padecer el genocidio sino, justamente, la inclusión en el grupo genocida. A eso se debe el nombre del programa: es una invitación a quienes tienen algún ancestro judío, a ser parte activa -desde cualquier lugar del mundo- a la limpieza étnica de Palestina”.

Para formar parte del programa “Derecho al nacimiento” hay que dar cuenta del linaje judío. Camila Baron lo hizo a través de un documento que certifica que su bisabuelo está enterrado en un cementerio judío de La Tablada. En una de las entrevistas previas al viaje le se le formula a les viajantes una pregunta clave: ¿Te sentís judio y por qué?

¿Cómo respondiste esa pregunta?

--A mi no me resultó difícil responder esa pregunta. En mi caso la transmisión viene por mi abuela materna, a quien le dedico el libro y que en 2017 estaba viva y ahora no. Siempre me interesó ese linaje, esta historia familiar. Y ese vínculo tiene que ver con el amor con el que ella relataba su infancia en esa comunidad, en donde había mucha mixtura, ella siempre me hablaba de sus abuelas polacas, sus tias rusas y donde el judaísmo convivía con todas esas expresiones. En mi historia familiar no había ni casamiento judío ni instituciones, en mi caso hay un lugar de borde.

Repasar esa historia también es seguir con el problema...

--Repasar la historia propia y el compromiso con la palabra. El epílogo se llama 100 años después, en referencia a los 100 años del holocausto nazi (todavía no se cumplieron pero que estamos cerca). Todas las personas que estamos ahí alguna relación tenemos con esa historia, pueden ser más o menos lejana, pero todos tenemos algún familiar que fue muerto en manos de los nazis con lo cual hay una historia personal transgeneracional que invita a poner el cuerpo y también poner un sentimiento.

Hay un sentimiento que aparece en el libro casi como una atmósfera. ¿Cómo es el vínculo entre las crónicas y el miedo?

--El miedo me parece que es central, y en ese sentido también hay que hablar de cómo es posible la deshumanización, qué implica la construcción del supremacismo y el miedo como factor para comprender esa sociedad que mayoritariamente está hoy soportando esta situación. Hay que entender cómo desde muy pequeños, se les inculca el miedo al otro.

En las crónicas subyace un problema y es que existe una presunción difícil de desarmar: que debería preocuparnos más la vida de cualquiera que viva dentro de esas fronteras que las muertes que están del otro lado. ¿Desarmar esa presunción puede tener que ver con correr ese miedo tan instaurado?

--Es que es el miedo al que vive de esta frontera para allá, miedo a la posibilidad de ser atacados. Norman Finkelstein es otro autor que no aparece en el libro, pero que debería porque habla de la industria del Holocausto como la industria del caos, como ese miedo inoculado, que sucede de muchas formas y es tratando de que las personas de origen judío sientan el peligro inminente de que los van a querer desaparecer.

Cuando cruzás a Palestina, por cuenta propia y ya finalizado el programa, narrás con mucho detalle el miedo a que como judía te tomen de rehén y convertirte en una moneda de cambio

--Y si, soy leída de esa forma. Pero yo hice un ejercicio absurdo pero real y es que mi vida puede ser negociada ¿por cuantos rehenes o presos? Esa noción de que una vida occidental vale más que la de miles y miles de palestinos, es lo que Judith Buttler nombra como vidas que deben ser lloradas porque son las vidas que importan.

En el epílogo, tal vez como expresión de deseo, decís “que sea este diario un recordatorio y una excusa para la conversación”. Si tuvieras que empezar esa conversación ahora mismo, 7 años después y con el libro en la mano. ¿Cómo le darías inicio?

--Que el dolor no nos sea indiferente, así como la guerra. Cierta esperanza en la humanidad y la recuperación de algo que sea humano, que para mi tiene que ver con esa búsqueda de que uno no pueda sensibilizarse ante el dolor ajeno, no pasar por el lado de alguien que está tirado en la calle y que no te pase nada. ¿Cómo se puede normalizar esto?