El Banco Central mantuvo la tasa de interés de referencia en 26,25 por ciento. El titular del organismo, Federico Sturzenegger, sigue sin poder bajar la tasa desde abril y en el equipo económico dejaron trascender que incluso podría subir antes de fin de año. La autoridad monetaria, pese a su estrategia de tasa de interés elevada, no consiguió cumplir la meta de inflación de este año con un techo de 17 por ciento. Con las estimaciones privadas de precios en septiembre, la inflación acumulada ya es mayor a 18 puntos. “El Banco Central seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario para asegurar que el proceso de desinflación continúe hacia su objetivo de precios de entre 10 y 12 por ciento el próximo año”, dijo la entidad. A diferencia de comunicados anteriores, en la institución ya no hicieron ningún tipo de referencia sobre la posibilidad de cumplir el objetivo inflacionario 2017. El Central dijo simplemente que “la información disponible sugiere que en septiembre la inflación núcleo no habría quebrado los valores observados desde mayo, mientras que el nivel general se vería afectado por aumentos de precios regulados. En octubre, los indicadores muestran una cierta desaceleración”. Para después de las elecciones, se prevé ajustes de precios en distintos servicios como el gas y en los combustibles.