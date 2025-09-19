“¿Ya está? ¿Se cayeron?” se preguntan con celulares en mano, no hay señal pero una oleada de aplausos y gritos viene de adelante donde a metros del Congreso una pantalla transmite la sesión de diputados para insistir en rechazar el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario. La distancia que hay desde el escenario hasta las preguntas que se siguen repitiendo -¿Ya se votó? ¿Es Garrahan? ¿Es Universidad?- es un trayecto que en el lenguaje de los drones y su perspectiva cenital se traduce como la calle desbordada. Al fin la confirmación, los abrazos y la emoción componen una escena que hace mucho que no se ve: una sincronía entre lo que sucede puertas adentro del Congreso y lo que expresa la movilización callejera.

Desde hace dos años no es habitual que las convocatorias a las afueras del Congreso estén en sintonía con lo que se define en el recinto, desde la aprobación de la Ley Bases, los miércoles de represión a jubilados -que aún tiene a Pablo Grillo en una recuperación- y el abroquelamiento del presidente en el equilibrio fiscal no había sucedido que el mecanismo entre presión callejera y Congreso funcione de manera aceitada. La insistencia con el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad fue la antesala a principios de este mes, cuando en las dos cámaras se logró sostener la Ley y finalmente el Poder Ejecutivo deberá promulgarla obligatoriamente. Con el rechazo a los dos vetos de esta semana parece haber llegado el momento de un “basta” al gobierno y también de la producción de una coexistencia entre la protesta y los votos en el Congreso que la acompañen. Al rechazo de los vetos en educación y en salud se suma que el Senado ratificó la Ley que obliga a distribuir los aportes del Tesoro Nacional entre las provincias.

No solo se trata de golpe tras golpe al gobierno que viene arrastrando el fardo de las denuncias de corrupción y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires sino también de un reacomodamiento del poder legislativo en consonancia con la escena callejera y su capacidad de presionar el aparato representativo.

El poder legislativo tomó nota de la derrota electoral y se sumó al descontento popular poniendo un límite concreto a la motosierra diarreica. Foto: Jose Nico.

La mística de los miércoles y la calle movilizada

Es miércoles, lo usual es que haya un grupo de jubilados enfrentándose a la policía de Patricia Bullrich, que los gaseen y que viejos y viejas recuperándose sea la imagen trasmitida en vivo y en directo. Esta vez fue distinto, la convocatoria masiva conjuga con una coincidencia que descubre el periodista Matías Mowszet: el 18 de septiembre -mismo día que la votación de esta semana en diputados- del año pasado Javier Milei recibía en Olivos a los legisladores que permitieron que su veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria sobreviviera: “Los 87 héroes”, los llamaba. Un año más tarde, el escenario es muy distinto y es que no fue fácil para el gobierno sostener la política atrincherado en la macroeconomía que hoy le devuelve al gobierno un riesgo país de 1400 y un dólar que escala a los 1500 pesos.

Mejorar la vida de los jubilados y las jubiladas aún es una deuda, en su discurso del lunes pasado para presentar la Ley de Presupuesto 2026 Milei anunció una suba del 5% sobre la base del último presupuesto de 2023. La jubilación mínima se ubica en $320.000 sin bono. ¿Cuánto cobrará de mínimo una persona jubilada según inflación en 2026 y con este panorama? Incluso si la promesa de Milei fuera real, ese 5% no esconde una respuesta alentadora.

La movilización federal de educación y salud del miércoles movió el amperímetro pero lo que suceda en las próximas semanas será crucial para entender con qué escenario político tendrá que lidiar el gobierno en la segunda mitad de su gestión: “Finalmente hay una sintonía entre lo que pasa en el parlamento y lo que pasa en la calle”, dice Fernanda Miño, candidata a diputada nacional por la lista de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana y agrega: “Lo que pasó el miércoles es el resultado de la movilización constante de los sectores más empobrecidos y más atacados, veo la gobernabilidad deteriorada y creo que no tienen margen para hacer otra cosa que no sea trabajar en aliviar el dolor de los sectores populares. Hay que ver si se pone a tono de lo que reclama el pueblo”, dice en diálogo con Las12.

El desplome 2025

“En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, decía Javier Milei en el Foro económico mundial de Davos en enero de este año. Sus dichos provocaron gran repudio y la organización de una marcha antifascista antirracista LGTBIQ+ el 1° de febrero, le siguió el caso LIBRA, los miercoles de jubilados, las denuncias contra su hermana y sostén político y afectivo, la derrota rotunda en la provincia de Buenos Aires por 13 puntos y la reciente marcha federal por la salud y la educación que tiró abajo sus vetos. Frente a eso, el presidente anunció en sus redes sociales que va a estar en Córdoba para un acto de campaña de cara a las elecciones de octubre. ¿Es evidente el desplome?



Por si cabían dudas, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en la conferencia posterior a la convocatoria en el Congreso que “el monto anual de la ley de financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos” y continuó: “es equivalente a suspender todos los planes sociales por 3 meses, los subsidios energéticos por 4 meses o aumentar el IVA del 21% al 44% por 45 días. Y habría que ver cómo los diputados y senadores le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente”. Al vocero le falta medir con un poco más de perspicacia la temperatura social, más aún a la hora de elaborar estrategias para el destino de los fondos estatales: a principios de agosto el gobierno nacional eliminó las retenciones a más de 230 productos mineros mediante el Decreto 563/2025 y Marcos Galperín es beneficiario de exenciones por su empresa Mercado Libre y recibe beneficios fiscales bajo la LEC, que reducen su carga impositiva en impuestos como Ganancias y contribuciones patronales.

Para no quedar atrás y luego de que el presidente tuiteara en contra del Congreso, el diputado Miguel Angel Pichetto le respondió: “Con la intervención del Ministerio de Economía para planchar el dólar antes de las elecciones bonaerenses se podían financiar 3 años del Hospital Garrahan, y hoy con la que gastó el BCRA, un cuatrimestre del financiamiento universitario. ¿Y el problema es el Congreso?”.



La salud pública no se desfinancia, la lucha del Bonaparte y el Garrahan es una sola desde que asumió Milei. Foto: Jose Nico.

Salud y Educación en alerta

Desde que en el Garrahan comenzaron a visibilizar el estado de emergencia circulan una gran variedad de testimonios que corroboran la importancia del hospital en materia de pediatría a nivel nacional, se activó una fibra que el gobierno no pudo superar. Lo mismo sucedió con el desfinanciamiento universitario, que tiene su antecedente en la marcha más multitudinaria que hubo contra el gobierno de Milei. El Garrahan también tuvo el antecedente del Hospital Laura Bonaparte, deshuasado a pesar de que sus trabajadoras y trabajadores compusieron una lucha incansable. El derrotero del hospital pediátrico tuvo otras derivas aunque los sectores organizados allí aseguran que todavía queda mucho camino por recorrer.

Jimena Baltar es pediatra del Garrahan, el miércoles estuvo en la marcha y a pesar de la masividad hubo una sensación de tristeza: “Qué triste que después de todo lo que una estudió y proyectó, haya que estar pidiendo por lo que es justo, el sueldo que dignifique tu trabajo”. Sin embargo cree que eso es un aspecto más personal, pero que hay una dimensión que tiene que ver específicamente con el hospital que la angustia aún más: “En el Garrahan se hacen cosas extraordinarias, una que está ahí adentro lo ve como parte de la rutina diaria y cuando por alguna razón se tiene que correr, ahí te das cuenta que nuestro trabajo diario es algo que solo se puede hacer ahí. Quien no entiende eso, es porque nunca vino al Hospital, el mismo ministro de salud, Mario Lugones, no pisó nunca el Hospital Garrahan”. Jimena estuvo en el Congreso porque si no fuera por la Universidad Pública no sería parte de este Hospital que tanto admira y por el que lucha.

“Este es el peor día para ser Milei”, dice y se cruza frente a una cámara de televisión haciendo la seña del “3” con la mano en alusión a las presuntas coimas de Karina: “Aguante la Universidad de Quilmes y la UBA, soy egresada de dos universidades públicas, mi vieja estudió con 50 años, se egresó y hoy está ejerciendo, el respeto y la dignidad que nos da la universidad pública nunca la va a tener este presidente”