Murió Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más emblemáricos del fútbol argentino. Leyenda de Rosario Central, amado por los canayas que ayer lo despidieron con tristeza y pasión en las redes sociales. Tenía 69 años y había vuelto a dirigir a Boca, tras un breve paso por San Lorenzo posterior a su quinto ciclo en Central. Fue un ganador como entrenador y futbolista. El que aprendió mucho de Carlos Bilardo en la escuela de Estudiantes, el que se hizo desde abajo como DT en el ascenso, el que conoció a Central y siempre volvió cuando lo necesitaron, el que adoptó Rosario como su lugar en el mundo, el que llenó sus vitrinas de títulos, entre ellos una Copa Libertadores. Un hombre amado por muchos y respetado en todos lados, que no se quiso despegar de la pelota ni en los últimos días de su vida, cuando una cruel enfermedad lo acorralaba.

Miguel siempre dijo que el fútbol lo mantenía con vida y por eso nunca dejó de trabajar. Este año volvió a atravesar diversos problemas de salud que se acentuaron en las últimas semanas. Tuvo que ser internado durante septiembre a causa de un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina, una situación que lo hizo ausentarse de muchos entrenamientos de Boca y también de partidos oficiales.

Estuvo por última vez en el Gigante de Arroyito, donde fue ovacionado e idolatrado por unos 50 mil hinchas en el empate 1-1 por el Clausura 2025, a mediados de septiembre.

En 2017, cuando era técnico de Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata. Pasó esa dura etapa personal junto a profesionales que estuvieron a la altura de las circunstancias y con el apoyo invaluable de amigos íntimos y su familia, para que no perdiera las ganas y la fuerza para combatir la enfermedad. Se recuperó y siguió adelante, pero ese problema de salud lo volvió a encontrar tiempo después.

Russo nació el 9 de abril de 1956 en Lanús. Se formó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, club en el que debutó en Primera División en 1975 y donde jugó toda su carrera profesional, algo cada vez más inusual en el fútbol argentino. Como volante central, fue símbolo de una etapa de reconstrucción del “Pincha” tras los años gloriosos de Osvaldo Zubeldía.