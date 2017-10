Florencio Randazzo, candidato a senador del Frente Justicialista Cumplir, se mostró en contra de la idea de la “meritocracia” que busca instalar el gobierno de Cambiemos como concepto de realización en la vida. “El Gobierno tiene la idea de que uno se realiza a partir del esfuerzo propio y eso es mentira, es una idea equivocada, es la ideología liberal”, consideró el ex ministro de Transporte. En contraposición, agregó que él tiene “una ideología humanista, soy peronista y pienso que uno se realiza en un país, la felicidad de uno es en un contexto”.

Randazzo dio una entrevista a Chiche Gelblung en Crónica TV, como hizo Cristina Kirchner la semana pasada. El ex ministro buscó desvirtuar la idea de que su candidatura a senador sea funcional a Cambiemos. “Lo más funcional al Macri es Cristina”, respondió. Según su punto de vista, la candidatura de la ex presidenta “termina discutiendo los errores del pasado y la Argentina tiene que discutir este presente que es pésimo”. No aclaró al respecto la enorme diferencia de votos entre lo que cosecha Unidad Ciudadana en las primarias y su frente Cumplir. Varios de sus apoyos se le fueron después de esa floja actuación preocupados por lo que pudiera ocurrir en sus distritos (ver nota principal).

Sobre la coyuntura, Randazzo analizó que le “preocupan la pérdida de trabajo, las tarifas impagables”, y aclaró: “Más allá de que nosotros tuvimos una política equivocada de tarifas, porque terminamos subsidiamos sectores que podían paga-, este gobierno cuando llevó adelante aumento de tarifas lo hizo con todos los argentinos por igual sin entender que, por ejemplo, en el interior se pagan entre tres y cuatro veces tarifas mas caras que acá”. Por último, el ex ministro habló sobre los adversarios que hoy lideran las encuestas y sostuvo que, si bien, respeta a Macri “porque es un presidente constitucional”, aseguró tener “diferencias de fondo con este gobierno”, y reclamó a la ex presidenta no haber cumplido con “la responsabilidad de generar su propio relevo como lo decía Perón”.