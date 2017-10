Tras el encuentro, el clima en el vestuario fue de fervor y verdadera locura. “Hay que alentar hasta la muerte, y mucho más si va perdiendo, porque a Argentina yo la quiero”, cantaban a bocajarro los jugadores, algunos con lágrimas de emoción, que se filmaban con sus propios celulares y subían las imágenes a las redes. En sus cánticos tampoco se privaron de despotricar contra los periodistas. Y con las palabras de Lionel Messi, el capitán, finalmente se rompió la veda: “Estoy desacostumbrado tanto tiempo sin hablar. Salió todo perfecto, era lo que vinimos a buscar. Por suerte se nos dio y eso que arrancamos perdiendo y en la altura. Pero reaccionamos rápido y manejamos el partido. Hubiese sido una locura que Argentina no esté en el Mundial, no nos merecíamos quedar afuera. Ojalá se nos dé de una vez por todas, merecíamos ganar las tres finales. Todos queremos que a la Selección le vaya bien. Hay que agradecer a los compañeros que les tocó estar en este proceso por el apoyo. Fue complicado, teníamos que haber clasificado antes, hubo cambio de DT, siempre es difícil volver a empezar. Pero cumplimos el objetivo”. A Messi le siguió el subcapitán, Javier Mascherano: “Todos juntos podemos tirar para adelante. No nos importó errar, porque confiamos en nosotros. Me queda muy poco en la selección”.

Por su parte, en conferencia de prensa, el entrenador Jorge Sampaoli puntualizó: “Messi es el mejor jugador de la historia y me emociona estar cerca de él. Hoy por suerte Messi es argentino”, dijo, luego se refirió al juego colectivo: “Me pareció que estuvimos muy ordenados. En este escenario de la altura y encima con el gol en contra, se notaba en los jugadores la certeza de sacar el partido adelante. Y se ganó de manera brillante”. Por último, agregó: “No podía haber Mundial sin Messi y sin Argentina. Pero el abrazo de agradecimiento fue con todos los muchachos, por la gran autoridad con que jugaron. Por suerte la nacionalidad del mejor futbolista de la historia es argentina. Leo aportó y fue determinante, aunque no debería depender todo de él”. “Haber clasificado es una sensación parecida a haber ganado la Copa América. Estoy feliz, esto era una cuestión muy pasional y la resolvimos con autoridad”, finalizó.