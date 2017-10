Calentamiento futbolero

Aunque los locales Joystick y el inglés Noel Gallagher figuraban en el cartel como los teloneros de U2, los que verdaderamente terminaron de hacer entrar en calor al público fueron Lionel Messi, Angel Di María y compañía. Es que Bono y los suyos postergaron el inicio de su show hasta el final del partido por Eliminatorias y habilitaron parte de su enorme pantalla para la transmisión. El gol de Ecuador heló la sangre de todos, pero los dos goles del 10 en el primer tiempo fue más festejada que “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”. El mayor de los hermanos puso sobre el escenario esa suerte de elegancia callejera bien manchesteriana, al frente de sus High Flying Birds, que ahora incluyen al guitarrista Gem Archer y el baterista Chris Sharrock. “Everybody’s on the Run” abrió el set de once temas, que incluyó cinco de Oasis (“Champagne Supernova”, “Half the World Away” y “Little by Little”, además de los dos hitazos) y la flamante “Holy Mountain”. “Los 1”, repitió Gallagher como elogio al público antes de cerrar con “AKA... What a Life!” y darle paso a los de Sampaoli.