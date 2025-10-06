La caída de José Luis Espert por su vínculo con el narcoempresario Federico “Fred” Machado no se detiene. Después de aferrarse con uñas y dientes a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires respaldado únicamente por el propio presidente Javier Milei, Espert terminó por renunciar a esa postulación el domingo y este lunes por la mañana también declinó su continuidad como presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados para evitar que la oposición lo desplace de la estratégica comisión como lo tenía previsto en la sesión especial de este miércoles en la Cámara baja. Aunque Espert no podrá escapar a los cuestionamientos en el recinto, donde un sector de la oposición encabezada por el radical díscolo Facundo Manes propondrá tratar la expulsión de su banca de diputado por “inhabilidad moral” y forzará una votación que dejará expuestos a quienes intenten proteger al diputado libertario en medio del narcoescándalo.

Atrás quedaron las fallidas defensa públicas que abrieron más interrogantes que respuestas y hasta el llanto con que acompañó su renuncia como candidato. Pero el derrotero de Espert, acorralado por sus vínculos con el narcoempresario Fred Machado --que espera su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero--, continuó ayer con su renuncia a la estratégica comisión desde donde bloqueaba cualquier proyecto que incomodara al Gobierno de ultraderecha. “Por medio de la presente, me dirijo a Ud. A fin de comunicarle mi renuncia a integrar la comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa”, dice la escueta misiva que dirigió al titular de la Cámara baja, el libertario riojano Martín Menem.

El propio Presidente postuló para su reemplazo al frente de la comisión al diputado libertario Bertie Benegas Lynch, el baterista de la “Banda Presidencial” que acompañó ayer los graznidos de Milei en el porteño Movistar Arena durante el show que en medio de la tormenta que el Gobierno enfrenta en varios frentes y que ofició de principal acto proselitista del oficialismo en lo que va (y queda) de la campaña. Los opositores que querían la remoción de Espert también coinciden en que la estratégica comisión deba seguir en manos de la bancada oficialista.

La renuncia repentina de Espert a la comisión buscaba evitar otro escarnio al oficialismo en la sesión de este miércoles en Diputados, donde el cuarto punto del temario de la sesión especial pedida por la oposición apuntaba al emplazamiento a la comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones y Reglamento para tratar la remoción de Espert del cargo de presidente de la comisión de Presupuesto.

Aunque “el Profe” –como le gusta llamarlo Milei— no podrá escapar del centro de la escena durante el debate en el recinto. “Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”, posteó el diputado Facundo Manes (Democracia para Siempre) y presentó un proyecto de resolución para “excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional”, que propondrá incorporarlo al temario de la sesión de este miércoles. “El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”, agregó Manes en X.

A pesar que no todos en la oposición acuerdan con la postura de Manes, difícilmente en el variopinto abanico opositor se opongan al tratamiento del tema que sin dictamen necesita de dos tercios de los votos de los presentes para habilitar su debate. Un número que el conglomerado opositor no cuenta pero que obligaría a una votación que dejaría expuestos a quienes protejan a Espert, aun entre los aliados de La Libertad Avanza que buscaban desplazarlo de su candidatura para evitar una mayor caída del oficialismo en las encuestas.

Otra posibilidad de los opositores es emplazar a las comisiones para abordar la expulsión. Muchos de ellos opinan que a Espert, ya sin posibilidades de renovar su banca, solo le quedan dos meses de mandato, después de los cual se quedará sin fueros para enfrentar las denuncias judiciales en las que está involucrado.

Sesión por DNU

Los bloques opositores que impulsaron la sesión de mañana (UxP, EF y DpS), con una temario intenso y cuidadosamente elaborado, tampoco quieren que el debate se desmadre. El primer tema del orden del día busca convertir en ley la Reforma de la ley 26.122 que regula los DNU, que obliga al Congreso a su tratamiento dentro de los 90 días de emitidos para que continúe vigente y que también se caería si una sola de las Cámaras (y ya no las dos) lo rechace.

Lo mismo que avanzar con la aprobación del orden de mérito del concurso para cubrir el cargo de Defensor del Niño; la declaración de Emergencia en el sistema de ciencia y técnica; y el Plan Nacional de Alzheimer, todos con dictámenes de comisión. Y la convocatoria a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a dar explicaciones por el escándalo de Andis, cuya aprobación necesita de mayoría simple.

Otra parte de la sesión serán múltiples emplazamientos a comisiones para tratar temas distintos temas que el oficialismo bloquea: que se emita dictamen del Presupuesto 2026 antes del 20 de noviembre (último día previsto antes que culmine el periodo ordinario de sesiones); Reafirmación de que el Congreso debe autorizar los empréstitos tomados por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, así como su interpelación por el blindaje de EE.UU.; la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos para iniciar una moción de censura por no disponer las partidas presupuestarias para la ley de Emergencia en Discapacidad, entre otros.

El último punto es la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales, para el reparto en las provincias del impuesto a los Combustibles Líquidos, que reclamaron los 23 gobernadores y tiene media sanción del Senado. La oposición quiere que los legisladores que responden a distintos gobernadores colaboracionistas mantengan el quórum de la sesión y no haya deserciones previas si los mandatarios provinciales realmente aspiran a su aprobación. Una muestra de la desconfianza fue que no pudieron incluir en el temario el rechazo al veto de Milei (que ya hizo el Senado) a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) porque no había seguridad de reunir los dos tercios necesarios para la insistencia en la ley.