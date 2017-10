Al cierre de esta edición, U2 liquidaba por todo lo alto la faena de su segunda presentación en Argentina. Ante un Estadio Unico nuevamente repleto con 52 mil personas, el cuarteto irlandés abrió su celebración de los 30 años de The Joshua Tree nuevamente con el combo “Sunday bloody Sunday” / “New Year’s Day”, iniciando una cabalgata por uno de sus discos más celebrados que hizo delirar a la multitud reunida en La Plata. No era para menos: canciones como “Where the streets have no name”, “With or without you”, “I still haven’t found what I’m looking for” y una potentísima versión de “Bullet The Blue sky” cobraron en la versión en vivo del U2 modelo 2017 una intensidad demoledora.

La puesta combinó el aspecto despojado del inicio en el escenario central, con la banda tocando clásicos de la más vieja data como “I will follow”, con la impactante segunda parte caracterizada por la gigantesca pantalla que convierte al escenario en una suerte de road movie de canciones inoxidables. Bono se dio margen para algún juego a tono con el contexto, como meter un par de estrofas de “Gracias a la vida” e invitar al público a cantar “El pueblo vencerá” en el final de “Mothers of the disappeared”; el resto del protagonismo fue para la monolítica base de Adam Clayton y Larry Mullen Jr. y sobre todo para The Edge, un instrumentista que sigue siendo capaz de sacar un conejo tras otro de esa galera en forma de guitarra.