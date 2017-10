“Mi ciclo en la Selección se termina en el Mundial de Rusia”, anunció Javier Mascherano, quien con 139 partidos disputados es el segundo jugador con más presencias con la camiseta argentina detrás de Javier Zanetti, que tiene 145 participaciones. De esta manera, el futbolista que milita en el Barcelona de España ratificó la posibilidad que deslizó luego de la clasificación al Mundial obtenida el último martes en Quito con la victoria 3-1 ante Ecuador, si así lo requiere el DT Jorge Sampaoli. Y sobre Lionel Messi destacó su condición de “jugador diferente”. “Es el dueño del juego. Hubiese sido injusto para él y para la gente que no juegue el Mundial, porque Messi ya no pertenece solo a Argentina, es patrimonio del fútbol”, ponderó.

“No es por la edad, es por el hecho de que llevo muchos años y quiero priorizar otras cosas como la familia, a la que no atendí durante estos quince años”, explicó Mascherano al confirmar que su ciclo en el seleccionado argentino finalizará en el segundo semestre de 2018, más allá de la intención de integrar el plantel que estará en Rusia.

“No hay más allá. Obviamente me gustaría que mi historia termine en el Mundial y por eso intentaré prepararme en estos meses para estar, pero dependerá siempre que Sampaoli decida llevarme. Tengo mucho respeto por las decisiones que toman los entrenadores, aunque algunos me quieran adjudicar otras cosas”, afirmó a TyC Sports el jugador de 33 años, tras hacer referencia velada a las versiones que lo adjudican como una fuente de consulta de los cuerpos técnicos que pasaron por el seleccionado.

En este punto, uno de los referentes del equipo nacional se refirió a Sampaoli: “Es un entrenador que busca lo mejor para el equipo. Esta era una situación de urgencia, era difícil hacer el juego ofensivo que pretende y lo entendimos de la mejor manera. Jorge siempre fue claro con nosotros, hay diálogo y escuchó nuestras necesidades”.

Mascherano fue suplente en el primer partido oficial de Sampaoli en Montevideo ante Uruguay, pero luego fue titular ante Venezuela, Perú y Ecuador. Al respecto señaló: “Yo le dije a Jorge que estaba para sumar y si me toca estar afuera, no hay problema. El día que lo sea, me iré. Pero volver a jugar una final del mundo es una de las pocas cosas que me quita el sueño”, cerró el Jefe, que jugó los Mundiales 2006, 2010 y 2014.