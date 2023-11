El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Depdipo), organización creada por firmantes de paz, suscribieron este lunes un acuerdo para construir un nuevo archivo histórico del conflicto armado en Colombia que ayude al "esclarecimiento de la verdad".



El convenio promete ser una vía para la reconstrucción de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado colombiano, y fue firmado por la directora del CNMH, María Gaitán Valencia, y la representante legal del Cepdipo, Olga Lucía Quintero Sierra.



La firma de este acuerdo coincide "con la necesidad de avanzar con la no repetición para parar este conflicto", en palabras de Gaitán, pues a pesar del Acuerdo de Paz de 2016 Colombia sigue "en unas violencias no solamente estructurales, sino otras que vienen azotando todavía nuestro pueblo".



Por su parte, el senador Julián Gallo, quien fue exjefe guerrillero bajo el nombre 'Carlos Antonio Lozada', destacó que el acuerdo servirá para que "quienes protagonizamos de alguna manera parte del conflicto, ya sea en la insurgencia, en el Estado o en el paramilitarismo, podamos aportar nuestra propia versión de los hechos y los acontecimientos" con el fin de "obtener la verdad completa".



"No se trata en quedarnos en revisar los orígenes y las causas, sino cómo logramos poder construir una patria que nos permita vivir en convivencia y sobre todo erradicando definitivamente la violencia como método de solución de los conflictos", afirmó el senador mientras se mostraba "satisfecho" con su firma.



Los aportes se harán por medio de la asistencia técnica, contribuciones voluntarias con testimonios de personas desmovilizadas, víctimas y académicos con enfoques diferenciales y de la construcción de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos.



El Centro de Pensamiento y Diálogo Político, parte de este nuevo archivo histórico, surgió con el Acuerdo de Paz de 2016 con el objetivo de hacer comprender a la población su "compromiso con la paz para las víctimas y la memoria histórica del país", concluyó Gallo.