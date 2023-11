Con triunfo de Javier Milei a nivel nacional fue un sacudón y los referentes de Unión por la Patria deberán barajar y dar de nuevo para ver cómo se encaran cuatro años de oposición a un gobierno que tiene como referencia la escuela austriaca y ya adelantó que habrá un ajuste brutal y duros meses por delante.



En este contexto, todas las miradas se posaron sobre la Provincia de Buenos Aires, el gran bastión de poder que logró retener, con creces, el oficialismo de Axel Kicillof, por su gran caudal de votos y su extrema importancia en cuanto a apoyo y población.

En declaraciones a la AM750, el intendente de Ensenada, Mario Secco, adelantó que "Kicillof tiene que conducir la oposición" y apuntó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la derrota. "Todos somos responsables", reconoció.

Secco se hizo eco de este escenario y aseguró que Kicillof “es una gran alternativa” de cara al futuro armado de un nuevo frente nacional y popular. Para el funcionario, es evidente que “el peronismo se va a reorganizar atrás de la única propuesta fuerte” que tiene, que es, justamente, la del Gobernador. Y que, por eso, “la oposición le va a apuntar con todos los cañones”.

“Axel ganó por 20 puntos en una provincia que es un tercio del país. Fue la mejor elección a nivel nacional. Y nunca se vio que un gobernador ganara sin que ganara el presidente”, precisó. Y añadió: “Es un dato para que la gente sepa por donde salimos. Poniéndonos por delante del gobernador para defenderlo. Muchos son intendentes gracias al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Si se ganó en lugares que no se pensaba ganar, es porque Axel sacó 20 puntos en la Provincia”.

Por eso, ante la pregunta de por dónde pasa la reconstrucción del frente UxP, sostuvo que Kicillof “es una de las mejores alternativas que tenemos". "No tengo dudas de que puede liderar la oposición”, insistió. “Y todos estos libertarios van a ir por el Gobernador. Se la van a complicar para que no llegue. Porque no quieren que Axel llegue. Lo van a bombardear por todos lados”, añadió con un duro tono de advertencia.