El presidente electo, Javier Milei, se refirió a la posible salida del entrenador Lionel Scaloni de la selección argentina y hasta llegó a compararse con el DT campeón del mundo al referirse a sus logros y su "falta de experiencia".

En declaraciones al canal Todo Noticias, Milei expresó: "Pensar que a Scaloni lo cuestionaban, que no podía ser técnico de la Selección por su falta de experiencia y fue campeón mundial, como a mí me cuestionan por mi experiencia".



Por otra parte, el líder ultraderechista contestó con un tajante "obvio" al ser consultado sobre si esperaba que el técnico del conjunto albiceleste se quede en el puesto.



"Ganamos los outsiders"

El líder de La Libertad Avanza también afirmó que en el balotaje del pasado domingo ganamos "los outsiders", que no son "los mismos de siempre" y destacó que el programa económico de su gobierno "es totalmente distinto a lo que se ha hecho".



"El ministro de Economía no voy a ser yo, pero soy el que imprime la visión. Tenemos ministro de Economía, pero es cierto que la impronta y la lógica...", expresó Milei desde el Hotel Libertador, donde está viviendo desde octubre.



El presidente electo indicó que el titular del Palacio de Hacienda será anunciado "cuando lo tenga que anunciar, el 10 de diciembre lo van a conocer, cuando le esté tomando juramento", aunque admitió que el nombre "no hace la diferencia porque la visión económica la bajo yo".



Consultado por posibles nombres al frente de la cartera económica, Milei reconoció que "Luis Caputo está en condiciones de estar en el cargo y tiene la expertise necesaria para resolver los problemas que tenemos".

