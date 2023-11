“Ni un paso atrás. Por los derechos sociolaborales y la justicia social”, proclamaba la leyenda que presidió la reunión de la conducción de la Confederación General del Trabajo. En la sede de la UOCRA, los dirigentes de la CGT analizaron el resultado electoral y los primeros anuncios del presidente electo, Javier Milei. También expresaron su "preocupación" frente al anuncio de concretar un "ajuste fiscal, puntualmente en la paralización de las obras públicas", y advirtieron sobre posibles futuras "medidas" de fuerza. "Si avanzan sobre los derechos sindicales, vamos a tomar medidas", dijo Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT y quien ofició de vocero del encuentro.

Daer se paró frente a los periodistas con el telón de fondo que presidió el encuentro. "Bajo ningún punto de vista" aceptarán "la pérdida de derechos" de los trabajadores bajo la gestión presidencial de Milei, explicó el secretario general del gremio de Sanidad. "Si avanzan contra los derechos laborales o las organizaciones sindicales con ajustes, o con lo que sea, la CGT va a tomar medidas. De eso no hay duda. No vamos a ser destructivos. Hay que dejarlo caminar a Milei", lanzó Daer. "No hay un proyecto de país con menos trabajadores", advirtió y aclaró que, hasta el momento, "no hubo interlocución con nadie de la gestión" de Milei.

Del encuentro, además de Daer, participaron los otros dos triunviros de la central: Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), así como los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Abel Furlán (UOM), Omar Plaini (Canillitas) y otros.

Antes de ingresar a la sede de la Uocra, Daer aseguró que la central obrera no dará "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y expresó además su rechazo a la posibilidad de que el próximo gobierno no cumpla con el pago del medio aguinaldo al sector estatal, como sugirió el presidente electo. "A unos (las urnas) les dieron la potestad de gobernar y a otros, de representar a un sector de la sociedad que apostó por otro camino. Estamos decididos a, bajo ningún punto de vista, aceptar la pérdida de derechos laborales y que no les paguen los salarios a la gente", expresó también Daer.

Sergio Sasia, integrante del consejo directivo y titular de la Unión Ferroviaria y de la CATT, sostuvo que "el movimiento obrero siempre fue y será propenso al diálogo y aguarda que el presidente electo convoque a la central y a los gremios para analizar la realidad de las variadas actividades nacionales". Por el momento, los sindicalistas esperan a que Milei asuma, para luego pedirle una reunión. "Nadie, absolutamente nadie que integra el consejo directivo de la CGT o conduce un gremio se pintará la cara antes de tiempo. Pero sí será preciso mantener bien alta la guardia y monitorear las medidas que el nuevo gobierno adopte, en especial si perjudican los puestos de trabajo, el ingreso familiar y los derechos socio-laborales conquistados", coincidieron los dirigentes gremiales.

En alerta

Daer alertó en particular sobre la pérdida de empleos que implicaría la paralización de la obra pública anunciada por Milei y definió al rubro de la construcción como "un motor de desarrollo y de incorporación de trabajadores a la formalidad". El propio presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, admitió que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las empresas del sector, debido a los planes del futuro gobierno.

Milei ya extendió el certificado de defunción de la obra pública. "El Estado tiene que honrar sus compromisos -dijo-. Eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública." Desde que fue electo, reiteró que las obras que hasta ahora emprendía y solventaba el Estado ahora "van a tener que ser hechas por la iniciativa privada" o no se harán.

Sobre este punto, Daer también transmitió la preocupación de la central sindical. "Repudiamos abandonar la obra pública. Los propios votantes deben repudiarlo. ¿Quién va a hacer un camino rural, una cloaca, los hospitales o las escuelas?", se preguntó Daer, poniendo en duda que una empresa privada quiera hacerse cargo de obras en barrios populares, donde los ciudadanos quizá no tengan la posibilidad de pagar los trabajos, o no sean suficientes para financiarlos. Señaló que la CGT analizará la situación "y tomaremos resoluciones de conjunto".



"Quiero dejar en claro para nosotros la importancia de los medios públicos de comunicación. Son más que importantes y tendrían que ser intocables más allá de quien gobierne", agregó Daer. Consultado por YPF y Aerolíneas Argentinas, argumentó: "YPF permitió el desarrollo de Vaca Muerta. Aerolíneas es la que permite conectividad con un montón de ciudades que el sector privado no llegaría. El Estado no puede desaparecer".

El cotitular de la CGT, además, criticó al expresidente Macri, quien había afirmado en una entrevista televisiva que quienes se opongan al gobierno de Milei, a los que calificó de "orcos", se encontrarán en las calles con los jóvenes que respaldaron en las urnas al líder de La Libertad Avanza. Macri busca imponer un "criterio de venganza que hay que borrarlo absolutamente de la sociedad", dijo Daer y agregó: "Es un tipo que se frustró porque en cuatro años (de gobierno) vino a demoler todo y no pudo demoler nada. Tiene una frustración congénita. Ni nosotros ni los jóvenes estamos dispuestos a una batalla campal para debatir ideas que se debaten mirando a los ojos al pueblo argentino", puntualizó.

El dirigente sindical consideró que frente a un "concepto de abandono de la sociedad" que surgió, a su criterio, tras el triunfo de Milei en el balotaje, el Congreso Nacional "tiene que reconfigurar sus mayorías políticas, sin perder cada uno su identidad partidaria, para empezar a tener expresiones sobre cuáles son los parámetros" para la Argentina. "Tenemos que construir una sociedad que pueda ser vivible."