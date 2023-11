El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que se encuentra en la avenida Paseo Colón, del barrio porteño de Monserrat, recibió esta mañana una amenaza de bomba por llamado telefónico, lo que llevó a que la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires iniciaran el protoloco de evacuación.

"Hubo dos amenazas por teléfono al edificio de Paseo Colón, donde funcionan las oficinas de la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género. Se desalojó el edificio siguiendo el protocolo establecido. Se va a presentar la denuncia correspondiente", explicó a Página|12 el vocero de esa cartera.

Asimismo, agregó que la amenaza de bomba "se suma a una serie de llamados violentos y odiantes que vienen recibiendo las trabajadoras de recepción y el hostigamiento en las redes sociales del Ministerio que se incrementó después de las elecciones".

El personal de la PFA trabaja en estos momentos en las inmediaciones del edificio. Según precisó, los llamados no se realizaron al 911. En tanto, los efectivos de la policía porteña cortaron el tránsito y trabajan junto al Escuadrón Antibombas.

Este episodio ocurre en medio del clima de agresiones y violencia contra militantes del feminismo y de derechos humanos, exacerbado en los últimos años en la Argentina con el fortalecimiento de la ultra derecha, especialmente en los días previos y posteriores al balotaje presidencial del domingo 19 de noviembre, en el que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, resultó ganador.

El miércoles pasado, por nombrar un caso, la sede de la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades de la localidad bonaerense de Punta Indio fue blanco de un ataque por parte de grupos de personas de ultra derecha.

"Atentaron contra la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades de Punta Indio, y lo describimos con esa palabra 'ATENTADO'. Fue luego de culminado el escrutinio por el balotaje", informó el grupo Mujeres en Movimiento de Punta Indio en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la sede con los vidrios de las ventanas rotos.



"No vamos a realizar acusaciones, pero esto se suma a un violento mensaje a una familia en Punta del Indio y también a la rotura de una de las placas frente al Museo de nuestro distrito que conmemora uno de los eventos más trágicos que se vivieron en la historia de nuestro país, el bombardeo a Plaza de Mayo", advirtió el colectivo de mujeres.

En la publicación, las militantes también contaron que "hay compañeras que están recibiendo amenazas de muerte".

Esto se da en "un clima de época que no queremos que siga avanzando, porque como defensoras de los derechos de las mujeres y disidencias somos conscientes de que si la sociedad no repudia estos hechos, no los condena, visibiliza y comparte exigiendo que no se repitan las consecuencias son el quiebre en la sociedad y la violencia que puede ser fatal", subrayaron.

"Nosotras lloramos un femicidio cada 28 horas, no podemos quedarnos en silencio viendo como en nuestro pueblo se instala la intolerancia y la impunidad", expresó el colectivo.

Y agregó: "Los pueblos en democracia eligen y eso ocurrió el domingo, nuestra organización no deseaba el presidente electo, pero somos democráticas y nuestra voz ante cualquier avance sobre nuestros derechos conquistados será el reclamo contundente en las calles y en las plazas, pero respetando la vida ante todo".

"No queremos la violencia en las calles de nuestro país, y sobre todo en Punta Indio. Nuestra solidaridad con las y les trabajadores de la Dirección, la familia atacada y todas las personas que empiezan a sentir miedo frente al avasallamiento de la libertad de expresión. Silencio nunca más, basta de violencia, amenazas y agresiones", concluyó Mujeres en Movimiento en la publicación.

