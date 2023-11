En el marco de un nuevo 25N, Majo Poncino, del Movimiento Evita y miembro de la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario manifestó que "el resultado de las elecciones expresó algunas interpretaciones que veníamos haciendo desde los feminismos: por un lado la situación de desigualdad económica en términos de crisis, en términos de crecimiento sin distribución. El quiebre entre la sociedad y la política, desde la insatisfacción ante la no respuesta desde lo institucional que dio cause entre otras cosas al avance de la derecha. La idea de lo antipopular también. Por otro lado, entendemos que hubo razones que llevaron al pueblo a elegir una opción que enuncia los ajustes, las privatizaciones, el negacionismo poniendo en juego la idea de dictadura - democracia, profundizando la idea de cambio, de explosión sin ver que esas ideas no perjudican a un sólo sector sino a la ciudadanía en su conjunto".

Ante este escenario "la ofensiva fascista se arroja con total voracidad en el mundo, en el país arrasando derechos y conquistas como las políticas vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades sexuales; como vienen pronunciando como la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la renuncia a la paternidad ante la corresponsabilidad en la crianza y los cuidados de las infancias, la homofobia, la brecha salarial, la disolución del Ministerio de mujeres, géneros y diversidades, y otras que van en línea con el crecimiento exponencial las violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias, crecen los femicidios, travesticidios y transfemicidios, crecen las emergencias sociales y sanitarias que vulnerabilizan aún más nuestras vidas", sostuvo.

En ese sentido, agregó: "No es casualidad, que la derecha polarizó con el feminismo desde su color de lista hasta la erradicación de todo tipo de política feminista y derecho obtenido al respecto para profundizar el conservadurismo y la resistencia machista y patriarcal. En un mundo donde crecen las guerras y se profundiza la desigualdad, las políticas que ya está anunciando el próximo gobierno agravarán los sufrimientos de las mayorías populares. El ajuste, el desguace de las áreas de Estado que tienen por función promover y proteger derechos, la entrega de recursos estratégicos, la desregulación del capital y la apertura de la economía, sólo traerán padecimientos para nuestro pueblo. Sabemos que en esta situación somos las mujeres y diversidades las mayores perjudicadas. Lo que viene para los feminismos, ante tanta violencia fascista, es organización feminista. Una articulación defensiva que permita dar las batallas en defensa de nuestros derechos y para avanzar en todo lo que falta".