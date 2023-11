El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, habló este domingo tras el empate sin goles como local ante Instituto de Córdoba.



"El balance es complejo porque se termina la fase de grupos. Como técnico de River, sé que el hincha no se conforma. El objetivo era jugar bien, ganar y clasificar primeros, pero no lo conseguimos", comenzó su autocrítica Demichelis y asumir que el primer lugar fue para Huracán.



"A veces estamos tan lanzados en campo rival que los rivales pueden aprovechar una situación de peligro. Agradezco a los hinchas que hayan llenado esta cancha y el apoyo. Y lo vamos a seguir teniendo en los playoffs. Tuvimos mucho para poder ganar", continuó el DT desde la cancha de Independiente, donde hizo de local.



Sobre el intercambio de marcadores de punta justificó: "Debo rotar el lateral derecho porque hay un desgaste. Milton Casco puede jugar en cualquier modo y Santiago Simón viene de jugar en la Sub-23. Yo estoy muy contento con el rendimiento de mis jugadores. A pesar del desgaste, ninguno quiere perderse los entrenamientos".



Y continuó: "Para ustedes quizás no esté contento, pero yo sí estoy contento con mis jugadores. Probablemente esté sonriendo menos que cuando ganamos. Pero es lo que menos importa. Fuimos los mejores en la tabla anual y los que más goles hicimos. Vamos a hacer muchísimos más y corregir eso. Lo que pasa es que a mayor desgaste, más imprecisiones", señaló.



"Estamos en la búsqueda y me gusta que el equipo sea dominante. Le pido disculpas al hincha y le agradezco el apoyo. Pero tener la posesión 70/30 no nos garantiza ser superiores, ni tener eficacia. Les aseguro y prometo que vamos a seguir trabajando para mejorar los detalles", expresó.



Demichelis se hizo cargo posteriormente de ser el responsable de encontrar el mejor funcionamiento: "La responsabilidad es mía si el equipo no está pasando por un buen momento".



En otro orden, se refirió a Claudio Echeverri que brilla con la Sub-17 en Indonesia: "Cuando llegué, sabía que el 'Diablito" era el diamante en bruto a potenciar. Nadie discute su talento e inteligencia para definir circunstancias. Le costó por su edad (17 años), me alegra mucho por lo que hace en el Mundial, pero son chicos y hay que acompañarlos", advirtió.



"Por ejemplo, Julián Alvarez debutó en 2018 y se hizo titular en 2021. El 'Diablito' está predestinado a triunfar en River y ojalá que cuando venga no esté tan cansado, porque va a entrenar con la Primera", destacó.



Y finalmente cerró con otras dos referencias individuales. "A Manuel Lanzini le tocó salir, pero no es nada grave, y Casco también por un golpe. En cuanto a (Agustín) Palavecino, entró por su gran remate, pero es una cosa a trabajar con el pase filtrado. De esto sale adelante trabajando y River estará preparado para competir", concluyó.