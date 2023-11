"Van a existir despidos en el Estado despúes del 10 de diciembre", alertó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , Rodolfo Aguiar. El gremio estatal se encuentra en "estado de alerta", con asambleas y la decisión de "impulsar medidas de fuerza preventivas y sectoriales", pero a partir de las primeras reuniones de "transición" pudieron evaluar que los despidos serán un hecho. Frente a la incretidumbre, ATE pide al gobierno de Alberto Fernández que adelante el pago de aguinaldo.

La incertidumbre en las oficinas estatales es enorme, el presidente electo Javier Milei repite que "el ajuste hay que hacerlo" y anoche anunció un paquete de leyes para la reforma del Estado, que será enviado al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias.

Sin embargo, huelgan las precisiones sobre cómo se llevará adelante el "plan motosierra". Entre los empleados estatales, la creación del Ministerio de Capital Humano --que fusionará las carteras de Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Educación-- es una de las grandes incógnitas sobre el futuro.

"Se está haciendo una búsqueda exhaustiva, elaborando bases de datos con quienes han ingresado a la administración pública durante los últimos años", advirtió Aguiar sobre lo surgido en las primeras reuniones de transición entre los equipos del actual gobierno y los futuros funcionarios de la gestión de ultraderecha.

"La motosierra de Milei no era para la casta sino para las y los trabajadores", sentenció el secretario general de ATE, en diálogo con Radio Nacional.

En ese tono, Aguiar también apuntó sobre la duda que sembró Milei sobre el pago de aguinaldos para los empleados estatales. En una entrevista con Telefé, el presidente electo señaló que ajustaría el gasto del Estado y se comprometió a "recortar lo que tenga que recortar", al ejemplificar que si ingresan 100 pesos, el Estado no puede gastar 120. "¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?", le preguntaron. "Se gastará 100", respondió.

Por eso, Aguiar solicitó al gobierno de Alberto Fernández que adelante el pago del aguinaldo, de acuerdo a la resolución 576/98 del Ministerio de Economía, que habilita a liquidar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en el mes de diciembre.



Además, el secretario general de ATE lanzó una advertencia sobre las intenciones del gobierno entrante: "Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público, tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado".

El dirigente sindical señaló que el pago del SAC es un derecho conquistado en diciembre de 1945 y está incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744); y agregó que la Ley 23.041 de orden público establece su pago en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado.