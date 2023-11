“In-disciplinada” es el título elegido para https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/20516.pdf que reúne textos producidos entre 1980 y 2022 por la comunicadora e investigadora cordobesa María Cristina (Marita) Mata y publicado por la Fundación Friedrich Ebert . “Buscamos mucho el título, pero cuando Liliana me propuso éste me pareció que se ajustaba a lo que soy, me sentí representada” admitió Marita en una de las presentaciones de la obra. Liliana es Liliana Córdoba, que hizo la compilación y el estudio preliminar de la extensa producción con la que a lo largo y ancho de América Latina y desde la propia identidad latinoamericana que la caracteriza e identifica, Mata regó de conocimientos, estudios, investigaciones y propuestas a quienes hacen comunicación en esta parte del mundo.

Siendo voluminosa (681 páginas) ni siquiera así la obra ha sido capaz de incluir toda la producción de Marita, que además de cuantiosa, es rica en propuestas, en reflexiones, pero no menos valiosa en cuanto a preguntas y desafíos planteados en tiempo y forma para la comunicación, para la cultura, pero también para vida política del continente.

Marita Mata nació en Villa María (Córdoba) en 1946, es profesora consulta de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora y docente en universidades argentinas y de diversos países latinoamericanos y del mundo. Es reconocida como una de las referentes principales de los estudios de comunicación de América Latina.

El libro se presenta en cinco secciones que abordan cuestiones claves como la comunicación popular, los públicos y la cultura mediática, la política, la investigación y de la enseñanza de la comunicación.

“Marita Mata –escribe Liliana Córdoba en la introducción del texto- aportó de manera sustancial para que la comunicación se consolide como campo de estudio, ámbito de formación profesional, anclaje institucional y territorio político-cultural”. No obstante, sigue diciendo Córdoba, “como ella misma ha expresado muchas veces, descree de la comunicación como disciplina, como ciencia. Su aporte ha sido, más bien, in-dicisplinar la comunicación”.

Es prácticamente imposible resumir en pocas líneas toda la obra y los aportes de Marita Mata en un solo libro. Sin embargo quienes tengan la oportunidad y el privilegio de recorrer las páginas de del libro producido por la FES encontraran allí toda la lucidez y también la sabiduría de la “indisciplinada” Marita puesta al servicio de la comunicación, pero muy particularmente de la comunicación popular latinoamericana, de la que ha sido no solo una de las principales animadoras sino una investigadora diligente y minuciosa que, desde sus conocimientos, enriqueció también ese campo desatendido desde otros ámbitos de las ciencias sociales.

Refiriéndose a su propia historia comunicacional, Mata sostiene que en “en ocasiones, tengo la sensación de haber recorrido muchos caminos. En otras siento que no hice sino ir y venir por sendas semejantes, conectadas que desembocaban unas en otras. Siempre apostando a aprender de modo colectivo: siempre sabiendo que, para hacerlo, hay que atreverse a desaprender”. Agregando que “en cada recorrido hay restos de los cuales despojarse y hallazgos que permiten avanzar; hilos que se adelgazan y pierden color y nuevas hebras con la cuales comenzar otra vez la trama, la producción del tejido donde caben las preguntas hipotéticas o conjeturales respuestas sobre la comunicación, nuestro modo de ser en sociedad”.

En síntesis, una obra de referencia para estudiosas e investigadores de la comunicación, en Argentina, en América Latina y en el mundo. Pero también un catalogo de reflexiones muchas de las cuales no terminan en aseveraciones, sino que abren a nuevas preguntas y desafíos. Esta es una de sus virtudes principales.

Y, sin duda, el libro es un reconocimiento merecido y necesario al recorrido de Marita Mata y a sus invalorables aportes a la comunicación latinoamericana. Como investigadora, como maestra pero también como militante de la vida desde esta perspectiva particular de la comunicación.

