Para el politólogo Robertino Sánchez Flech, Javier Milei se enfrenta a un dilema que nació desde el momento mismo de su elección.

"Es el presidente con mayor legitimidad de origen de la historia, porque obtuvo el 56% de los votos, pero al mismo tiempo es el presidente con menor legitimidad de ejercicio", explicó este martes, en diálogo con AM750.

En esa línea, sostuvo que el desafío principal del futuro mandatario es si si logrará "recibirse" como un "presidente economista" o si quedará como un "economista que trabaja de presidente".



"Es el presidente que asume con menor escudo legislativo y sin presencia territorial: no tiene ningún gobernador y solo 6 intendentes. No tiene casta, no tiene política que le banque ese plan de reformas que quiere implementar", agregó Sánchez Flech en Mediodía 750. .



Por esta razón, Milei debe articular políticamente para poder llevar adelante las reformas que quiere, "si no va a ser muy difícil y nos encaminamos a una parálisis decisional", algo que sería "un caso inédito".



"Hay que ver si tiene la muñeca. Hasta ahora vemos a un economista que fue elegido como presidente", sostuvo el politólogo.

Construir mayoría para gobernar

Asimismo, Robertino Sánchez Flech argumentó que para que el presidente electo construya una mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados y pueda llevar adelante el paquete de reformas que quiere implementar, Milei debe hacerlo "negociando y consensuando", ya que para tener quórum en una sesión legislativa "se necesita que 128 diputados se sienten en las bancas", y el futuro mandatario solo tiene 37 legisladores.

No obstante, para el politólogo, esto "está encaminado" con la negociación para que Florencio Randazzo se haga cargo de Diputados, o sea, "está tendiendo puentes con el peronismo no kirchnerista" a través del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el diputado nacional y exministro de Transporte durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Aunque, con esta clase de "puente", se rompe el lazo que construyó con Mauricio Macri. "Hay que ver cómo elige gobernar, si teje acuerdos con el PRO o con el peronismo cordobés. Eso lo vamos a conocer esta semana. Yo lo veo complicado. Hoy la situación con Macri es muy tensa. Y en el PRO la tensión es entre Macri y Bullrich", concluyó.