Tras el pedido de "inmediata disolución y liquidación" que realizó la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre Locura Deportiva S.A., la empresa del exfutbolista Sebastián Battaglia que gestiona más de dos hectáreas del Parque Sarmiento concesionadas por el Gobierno porteño, el titular del organismo, Ricardo Nissen, dio detalles de las irregularidades que rodean a la causa.



"La sociedad anónima se inscribió el 8 de enero de 2018 y nunca se hicieron los estados contables. Tienen la obligación de hacerlo una vez por año. Y los hicieron nada más cuando nosotros les dijimos que tenían que presentarlos, a las apuradas", comenzó Nissen, en diálogo con AM750.

El pedido de nulidad se basa en diversas irregularidades denunciadas por la IGJ, como la "insuficiencia y falsedad" de los estados contables y la "inexistencia de sede social efectiva" de la firma, que llevó al organismo a concluir que se trata de una sociedad "ficticia".

"Hay miles de este tipo de sociedades y miles de fundaciones truchas", se lamentó Nissen al hacer referencia a Locura Deportiva S.A, que preside el exfutbolista y actual aliado de Mauricio Macri en la interna de Boca.

"Presentaron unos papeles que ni siquiera estaban firmados. En algunos, tengo la impresión de que son falsas las certificaciones, hay actas que no están firmadas, hay datos falsos. Esta sociedad es nula", remarcó el funcionario, en diálogo con Branca de vuelta.

Desde 2019, Battaglia tiene a su cargo un complejo de trece canchas de fútbol y hace pocas semanas obtuvo gracias al GCBA otro predio para construir canchas de pádel dentro del parque y explotarlas por cinco años.

"Es una sociedad ficticia, como si no existiera. Una sociedad fantasma. Cuando hacés una tenés que presentar todos los papeles. No sé cómo le dieron una concesión a una sociedad de etsas características, es absolutamente inviable que una sociedad no hagas sus balances", concluyó.