La resolución de la jueza Alejandra Abrevaya suspendiendo las elecciones que Boca iba a concretar el próximo domingo 3 de diciembre, sumó ruido político y sospechas tanto a la agitadísima interna xeneize como a la situación política general.

El oficialismo xeneize, en boca de su propio candidato a presidente, Juan Román Riquelme, negó cualquier tipo de violación al estatuto, expresó su deseo de votar sin postergaciones y adelantó que impugnará el fallo, a propósito de presuntas irregularidades que involucrarían a 13.363 socios que pasaron de adherentes a activos antes del cierre de los padrones, a fines de 2021.

"Hay claras irregularidades para fundar las fechas y no comprendemos como han sido incoporados algunos testigos. No hay constancia de sus declaraciones", dijo el abogado Walter Kriguer, apoderado de la lista que encabeza Riquelme. La misma se presentará este jueves a la audiencia de conciliación con la jueza Abrevaya, en la que estaría dispuesta a reconocer sólo 3600 casos irregulares sobre los 13.363 denunciados, para posibilitar que se vote el próximo fin de semana.

Por su parte, el candidato presidencial de la oposición, Andrés Ibarra, también afirmó que pretende votar este domingo. "Hoy (por ayer) quedó en total evidencia que el oficialismo de Boca quiere truchar la elección", acusó Ibarra en conferencia de prensa. En tanto que en declaraciones a un canal de deportes, Mauricio Macri desafió a Riquelme: "Román: si querés votar el domingo, retirá los 13 mil socios truchos y votamos sin problemas", dijo el candidato opositor a vicepresidente, cuya mano muchos creyeron ver detrás del fallo de la jueza Abrevaya, hija del dirigente del PRO, Sergio Abrevaya y protegida política del expresidente boquense Daniel Angelici, también integrante de la mesa política de la oposición.

"Ojala la jueza vuelva a firmar un papel a la 1.40 de la madrugada para poder decirles a los hinchas que vamos a votar el domingo. Voy a dar a todo de mi parte para que el hincha siga siendo el dueño del club y ojalá este señor (por Macri a quien no quiso mencionar) deje que los hinchas disfruten el domingo", expresó Riquelme en una conferencia que realizó en la Bombonera mientras a las puertas sobre la calle Btandsen, un grupo numeroso de hinchas realizaba un banderazo (ver aparte) de apoyo al ídolo y candidato presidencial por el oficialismo.

"El no quiere que los socios voten y que los hinchas participen. Estamos en las elecciones más simples y claras de la historia del club. Si nosotros se lo permitimos estos señores al otro día lo privatizan, se lo dan a estos tres amigos y no se vota nunca más", dijo Riquelme en otro tramo de sus declaraciones directamente dirigidas al sentimiento del hincha boquense. También afirmó que "todos los socios que están activos están en condiciones de votar", y sobre el cierre de la conferencia expresó que "esta gente no puede pisar la cancha nunca más porque no son hinchas".

La oposición de Ibarra y Macri hizo una presentación el viernes pasado, denunciando presuntas irregularidades en el pase de más de diez mil socios adherentes a activos en 2021, la fecha tope para que esos socios pudieran votar en las próximas elecciones. La jueza dio por cierto el informe de un supuesto perito de la oposición y decidió dar lugar a la suspensión, pero sin fallar sobre la cuestión de fondo.

"Estamos listos para competir con reglas claras. El oficialismo quiere truchar la elección y eso no lo vamos a permitir. No se puede votar con un padrón trucho, tiene que haber una corrección", dijo Ibarra durante la rueda de prensa realizada en el mismo hotel donde se aloja el presidente electo Javier Milei. El candidato presidencial agregó que "el fallo es determinante y contundente, y me da vergüenza lo que está pasando en Boca, se está afectando la calidad institucional. Siempre vamos a buscar la mayor transparencia para los socios".

Una de las especulaciones que se hicieron durante toda la jornada en los pasillos de la Bombonera era que Macri busca que las elecciones pasen del próximo domingo 3 al domingo 17 de diciembre, ya con un nuevo gobierno a cargo del país y el ministerio de Justicia ocupado por el nuevo ministro Mariano Cúneo Libarona, para asegurarse el control del acto eleccionario por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas. Según algunas fuentes, si el conflicto no pudiera resolverse políticamente y empezaran a regir los plazos legales, el comicio no se realizara durante diciembre y podría pasar a marzo de 2024 con la correspondiente incertidumbre política e institucional que ello le provocaría al club.