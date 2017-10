Unos 1500 micros empezaron a llegar entre ayer y esta mañana a Resistencia desde todas las provincias con las participantes del 32 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM). Se esperan más de 50 mil encuentreras, que debatirán y reflexionarán durante este fin de semana largo sobre la situación de las mujeres en un contexto de ajuste económico a nivel nacional y de criminalización de la protesta social, mientras las violencias machistas parecen recrudecer y el Gobierno de Mauricio Macri recorta el presupuesto para el INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), organismo rector de las políticas públicas para combatirlas. A las 10 está previsto el inicio del acto de apertura en el estadio del Club Sarmiento, donde tendrán un lugar protagónico, y darán la bienvenida en sus lenguas, tres lideresas de los pueblos originarios que habitan el territorio chaqueño, qom, wichí y moqoit, dos de ellas, llegadas desde El Impenetrable, junto con más de un millar de mujeres indígenas especialmente invitadas a sumarse al programa de actividades –71 talleres simultáneos y numerosas propuestas de debate político, artísticas y culturales–. Habrá danza y canto originario en el escenario después del discurso inaugural. Mañana a partir de las 18 la tradicional marcha que recorrerá casi cuarenta cuadras desde el centro de la ciudad hasta el Parque de la Democracia, mostrará la potencia feminista, cada vez más potente, para reclamar contra los femicidios, las pibas desaparecidas –en esta provincia hay 22 actualmente y el caso más emblemático es el de la adolescente Maira Benítez, de Villa Angela, en el sudoeste chaqueño, de quien no se sabe nada desde hace 10 meses–, la trata para explotación sexual, la despenalización y legalización del aborto, entre otras demandas.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado y la denuncia por la condición de presa política de Milagro Sala y otras militantes en Jujuy, sobrevolarán el 32 ENM. En el discurso inaugural se pondrá énfasis en la cuestión de la tierra en El Impenetrable, el desplazamiento de los pueblos originarios, las consecuencias de la política económica, los despidos, la precarización laboral privada y estatal, la salud pública colapsada, la desnutrición, los femicidios –hubo 5 en esta provincia este año–; la problemática del embarazo adolescente –según estadísticas oficiales, en Chaco de cada cuatro nacimientos, uno corresponde a una madre menor de 18 años–. Por estos días se conoció el caso de una niña madre de la comunidad wichí: tiene 10 años, no está escolarizada y se la encontró hace un mes con un embarazo avanzado; su mamá tiene 22 años y también está embarazada. La triple opresión: por ser pobre, mujer y originaria, será una de las ideas fuertes en la apertura. También se hablará de la reducción del presupuesto para las políticas contra la violencia machista a nivel nacional y del debilitamiento de la Línea 137 en Chaco para asistir a víctimas en la emergencia, y del cupo laboral para personas trans, sancionado en ordenanza en la capital, que no se cumple y el sindicato, por misógino y machista, no lo reclama.

Por tres días la ciudad de Resistencia y su vecina, Corrientes, desbordarán de mujeres. Las plazas hoteleras –unas 3000– están colmadas. Unas 38 mil pararán en escuelas, centros comunitarios y clubes. Y alrededor de 10 mil en casas particulares. “Algunos comunicadores locales quieren meterle miedo a la gente frente a la llegada de tantas mujeres, pero la respuesta de muchas familias que alojarán a las visitantes nos devuelve otra cara de Resistencia”, destacó, en diálogo con PáginaI12 Delia “Choni” Pérez, una de las veteranas de la Comisión Organizadora del 32 ENM, que siendo dirigente gremial participó en 1986 del primer Encuentro organizado en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín.

Este será el segundo ENM en Chaco: el primero fue en 1989. En esta oportunidad, se creó una subcomisión de Interior, que se dedicó a recorrer cada rincón de la provincia, y llegó a las localidades más alejadas o incomunicadas, para invitar a las mujeres a participar. “Estamos con mucha expectativa. Queremos que los pueblos originarios tengan gran protagonismo. Y hemos sumado dos talleres nuevos, el de activismo gordo y el de cultura de la violación”, destacó Pérez. Como en cada proceso de organización del ENM, las iglesias buscaron influir en algunos debates. Por lo pronto, el recorrido oficial de la marcha del domingo no pasará delante de la Catedral, sino a una cuadra. Frente al recrudecimiento de la represión en las últimas marchas , circularon en los últimos días instructivos para las participantes para el “autocuidado” durante la movilización. Ayer, en las rutas de acceso a Resistencia, la Gendarmería requisaba los micros y cacheaba a las pasajeras, como si se tratara de sospechosas de algún delito.

Resistencia es una ciudad donde quienes se oponen a la despenalización del aborto se sienten muy cómodos. Como informó este diario, la candidata a diputada nacional que encabeza la lista oficialista, de Chaco Merece Más, Elda Pertile, es vocera de los sectores más conservadores: actual diputada provincial, fue dos veces jefa comunal de Resistencia, a comienzos de los 90 por Acción Chaqueña, el partido fundado por José Luis Palacios, un militar que fue interventor de la provincia durante la última dictadura cívico militar. En vísperas del ENM que se hizo en Chaco en 1998, Pertile llegó a afirmar en declaraciones a la prensa local que “de ninguna manera” estaba de acuerdo con el aborto ni con las parejas del mismo sexo, a las que consideró “una anormalidad” y sostuvo que “el hombre y la mujer son los pilares de la familia y la familia es el pilar de esta sociedad”. En 2012, cuando la Cámara de Diputados chaqueña aprobó el protocolo de atención de los abortos no punibles elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, Pertile se manifestó en contra.

“El encuentro somos todas”, se repetirá esta mañana en lenguas wichi, qom y mogoit, además del castellano, desde el escenario montado en el Club Sarmiento, una institución deportiva que preside el intendente Capitanich, el mismo que en 2011 dijo siendo gobernador en un discurso se comprometió a “ejecutar el plan de Dios”. Muy lejos de ese plan, seguramente, la fiesta encuentrera se pondrá en marcha. Otra vez. Como cada año, desde hace 32.