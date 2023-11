Ayer se conoció que el informe pericial realizado por la Junta Médica del Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó que el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, fue asesinado. En este contexto, el abogado de la familia Rojas, volvió a hablar de un homicidio por encubrimiento.

En diálogo con Catamarca12, Iván Sarquís, abogado de los hijos de Rojas confirmó que "la junta médica ratifica que estamos ante un homicidio. Básicamente que a Juan Carlos le quitan la vida con un golpe en la parte de la nuca”.

El pedido a la Corte lo hizo el fiscal Hugo Costilla. Para Sarquís no “hacía falta” ya que la familia siempre sostuvo que se trataba de un homicidio. “Hoy tiene que avanzar sobre el esclarecimiento del crimen y sobre aquellos que manifestaron que no tenia lesiones aparentes cuando el tenia lesiones evidentes”, sentenció.

“La familia considera que a Juan Carlos Rojas lo asesinaron y luego de ocultaron el crimen mediante la intervención de la escena y del cuerpo. Plantaron la hipótesis de muerte natural desde el inicio. Pero, ante la decisión de efectuar la autopsia, se cambió la estrategia y se plantó una perejil a la cual se la acusó del homicidio”, dijo el abogado refiriéndose a Silvina Nieva, ex empleada del Ministro. “Todo esto no se puede hacer si no se tiene dinero y poder. El espectro de sospecha esta reducido a aquellos que tienen capacidad para al menos encubrir el crimen de un ministro en funciones”, dijo.

La teoría que tiene la familia apunta a un homicidio con encubrimiento. “Como no se pudo encubrir y engancharon a la empleada, han usado maniobras para plantarla como sospechosa, y la terminaron imputando”, señaló.

Crimen

El ministro Rojas fue hallado muerto por su hijo el 4 de diciembre del año pasado. La escena del crimen no se preservó, ya que para el primer fiscal de la causa se trató de una muerte “natural”. Luego de hacer una segunda autopsia, se corroboró que había fallecido el día 3 como consecuencia de un golpe en la nuca.

La primera pesquisa cargó contra la empleada de Rojas, a quien imputaron por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, y pese a que se solicitaron imágenes de cámaras y otras pericias, para la familia no habría pruebas concretas para continuar manteniéndola como imputada.

La hipótesis de la muerte natural, pese a los resultados de la autopsia, quiso imponerse varias a veces a lo largo de los últimos meses. La pericia realizada ahora por el cuerpo forense nacional, descartaría para siempre esa suposición.