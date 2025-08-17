El Atlético Madrid de Diego Simeone tuvo un tropiezo en la Liga de España al caer 2-1 frente a Espanyol de visitante en El Prat, por la primera fecha.

Julián Alvarez abrió la cuenta con un golazo de tiro libre en el primer período para el Colchonero, que tuvo de arranque a Thiago Almada y a Giuliano Simeone.

Pero el conjunto catalán lo dio vuelta en el último cuarto de hora del complemento con tantos de Waldo Rubio y Pere Milla.

En el debut de Matías Almeyda en el banco, Sevilla cayó 3-2 este domingo ante Athlétic Bilbao, en un partido entretenido y cambiante que se vivió en el estadio la Catedral por la fecha 1.

Fue un duelo muy peleado y que llegó a mantener un tanteador igualado gracias a los goles locales de Nico Williams (de penal) y del marroquí Maroan Sannadi en la primera parte; y, ya en el complemento, del belga Dodi Lukebakio y el francés Lucien Agoumé para los sevillanos.

El palo salvó a ambos equipos en los disparos de Williams para Athlétic Bilbao y del delantero Lukebakio de Sevilla.

Y cuando el empate parecía inevitable, a diez minutos del final, Robert Navarro anotó para dar el triunfo definitivo a la escuadra de Ernesto Valverde.

Por último, Celta cayó 2-0 ante Getafe en Vigo, con tantos de Adrián Liso y del nigeriano Chrisantus Uche, ambos en el complemento.

En la continuidad de la primera fecha, este martes desde las 16 (TV: ESPN) Elche recibirá a Betis.

