El ministro de Economía Sergio Massa recibió en su despacho a los gobernadores de todas las provincias --entrantes y salientes-- y adelantó que el Poder Ejecutivo enviará la semana que viene un proyecto de Ley al Congreso para compensar de manera permanente el agujero que generó en las cuestas provinciales la eliminación del impuesto a las ganancias y la quita del IVA. Se trata de un escrito consensuado por todos los líderes provinciales que buscará que el 50 por ciento del impuesto a los débitos y créditos (más conocido como impuesto al Cheque), que hoy es de afectación específica, deje de serlo y se coparticipe. Además, Massa les aseguró que, ante la urgencia, les garantizará los fondos necesarios para pagar los salarios y aguinaldos en diciembre. La presentación de la ley es el primer gesto político de los gobernadores en su conjunto --incluidos los de Juntos por el Cambio-- que busca marcarle la cancha a Javier Milei incluso antes de su asunción.

Luego del encuentro que los gobernadores tuvieron por largas horas en el ministerio de Economía con Massa y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, Massa explicó que Nación les transferirá a las provincias fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y les pagará una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018 para que puedan abonar los sueldos y aguinaldos de diciembre. "Avanzar en estos dos ítems tiene que ver con no afectar recursos del Presupuesto 2024 entendiendo que estamos ante un cambio de gobierno y con el objetivo de que ellos puedan decidir respecto de las transferencias a las provincias", aclaró.

Más allá de eso, los gobernadores de Juntos por el Cambio llevaron al encuentro un proyecto redactado por ellos, que fue consensuado con los peronistas, para resolver el problema en sus cuentas de manera definitiva. El proyecto se trataría con la nueva composición del Congreso y, más allá de que los gobernadores tendrían los números necesarios para que la ley salga, tendrán que buscar los consensos necesarios para que el futuro presidente, Javier Milei, no lo vete.

La eliminación del impuesto a las ganancias y la quita del IVA a los productos de la canasta básica que el gobierno impulsó durante las elecciones --y que los gobernadores acompañaron-- generó en las cuentas provinciales un desequilibrio que, según los líderes provinciales, debe ser compensado para poder afrontar, por ejemplo, el pago de salarios. En un encuentro que los mandatarios del Norte Grande --incluso opositores, como Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes--, tuvieron con Massa en Salta a fines de septiembre, los gobernadores ya habían propuesto que, para compensar el dinero que les iba a faltar se podría incorporar a la masa coparticipable el 25 por ciento de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 35 por ciento de la recaudación del Impuesto País. En una carta dirigida a Fernández la semana pasada, los gobernadores pedían "con carácter urgente" que se arbitraran los medios necesarios para incorporar esos porcentajes. Sin embargo, eso es necesario establecerlo por ley.

La idea de que se coparticipe el 25 por ciento del impuesto a los débitos y créditos y el 35 por ciento del impuesto país se modificó porque los mandatarios ya vislumbran, por los anuncios que fue haciendo Milei, que va a haber una unificación del tipo de cambio y ya no habrá Impuesto País. Por eso los gobernadores piden la coparticipación del 50 por ciento del impuesto a los Débitos y Créditos. "Siempre estuvimos de acuerdo todos en que esto había que compensarlo de alguna manera", expresó uno de los jefes provinciales tras la reunión.

El día anterior al encuentro entre los mandatarios oficialistas y opositores en el Ministerio de Economía, los peronistas se reunieron en el BaPro con Guillermo Francos, quien será el futuro ministro del Interior de Milei. Ellos le comentaron la situación y le remarcaron que, por más que trabajen en buscar una solución para lograr una compensación definitiva, "no tenía sentido si Milei la eliminaba cuando llegue a la presidencia". Francos les prometió que "lo iba a gestionar".

Al día siguiente Milei dio una entrevista radial en la que dijo "la respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata". La Libertad avanza estuvo a favor de la eliminación de ambos impuestos --Ganancias y quita del IVA-- y votó a favor en el Congreso de la eliminación de Ganancias. Además, Milei añadió que "llegó el momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”, y utilizó el argumento del “federalismo” para justificar la futura falta de asistencia: “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias?”, remarcó.

Los únicos que no estuvieron presentes en la reunión de este miércoles con Massa fueron el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su sucesor, Jorge Macri y tampoco el de Córdoba Juan Schiaretti y su sucesor Martín Llaryora. Sí participaron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales y Carlos Sadir; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras; de Neuquén, Rolando Figueroa y Omar Gutierrez; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Mariano Arcioni e Ignacio Torres; de San Juan, Sergio Uñac y Marcelo Orrego; de Santa Fe, Omar Perotti y Maximiliano Pullaro; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Claudio Vidal; y de San Luis, Claudio Poggi; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.