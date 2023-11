Magistrados y funcionarios judiciales anunciaron ayer medidas de fuerza como protesta al recorte de presupuesto que denuncian por parte del Ejecutivo y que, según señalaron, pone en riesgo los sueldos de diciembre y el aguinaldo.

En una movilización frente a la Corte de Justicia de Catamarca, señalaron que la partida que mandó el Ejecutivo como cierre del presupuesto 2023, no alcanza para pagar el aguinaldo. En este contexto explicaron que debe sumarse que la Corte entendió que los aumentos acordados es un derecho adquirido, por lo que decidió pagar con esa partida el mes de noviembre con el 13.5% de la pauta inflacionaria. Es decir que la actualización que percibirán los empledos y empleadas judiciales con el sueldo de noviembre será coompletada con parte de la partida del sueldo de diciembre.

Patricia Bustamante, secretaria de la Comisión Directiva Nacional de la UEJN, remarcó que "el sueldo de noviembre no se puede abonar si no es con el 13.5%, porque existe una resolución que está firmada que el sueldo completo se va a cobrar con ese aumento, con lo cual no significa un aumento, porque es una actualización y la Corte, los magistrados y los colegas estuvimos de acuerdo que es necesario cobrarla ahora con los recursos que nos enviaron desde el Poder Ejecutivo", dijo.

Bustamante advirtió que "el riesgo del mes de diciembre y el aguinaldo es real, con lo cual nos obliga a todos mantenernos unidos", en tanto desde la asamblea aseguraron: "El Gobernador nos mintió, les mintió a los funcionarios con que se reunió, porque no mandaron los fondos, así que plata para el aguinaldo no hay", denunciaron.

Por su parte, el juez Rodrigo Morabito advirtió que la decisión del Ejecutivo afecta el funcionamiento de la justicia y representa un avasallamiento al Poder Judicial: "Si no hay respuesta y siguen avasallando al Poder Judicial como se lo está haciendo, vamos a endurecer mucho más, porque este es un poder judicial independiente", aseguró.

En este sentido no descartó la posibilidad de un paro de sostenerse la situación. "A partir de mañana (por hoy) de 7 a 10 de la mañana vamos a atender al público para que no se resienta el funcionamiento de la justicia y de allí las últimas dos horas no se trabajan y vamos a marchar todos junto una o dos veces por semana a Casa de Gobierno hasta que se nos escuche", afirmó.

De este modo a partir de hoy la justicia solo atenderá al público de 7 a 10 de la mañana. En tanto aseguraron que los viernes y martes, tanto magistrados como funcionarios se manifestarán a Casa de Gobierno hasta obtener una solución.

"Lo que hizo la Corte al ser un derecho adquirio es pagar el aumento de noviembre, pero con la partida que envió el Gobierno para diciembre, por ende no hay plata para el funcionamiento del servicio del Poder Judicial", señalaron desde la asamblea.

Además señalaron que "el dinero que envió el Ejecutivo fue solo para pagar los sueldos de noviembre y diciembre sin el aumento que había dado la Corte de la pauta inflacionaria del año, por ende la Corte no se excedió, sino que esa fue la pauta inflacionaria del año". Y agregaron que "aún habiendo mandado para pagar los sueldos de noviembre y diciembre, diciendo que era todo lo que le restaba pagar al Poder Judicial no le alcanza para pagar los aguinaldos", aseguraron.