El Frente Gremial Estatal de Salta, conformado por UPCN Seccional Salta, AMET, UDA, SADOP, ATE, CGT, la CTA Autónoma, la Agremiación Judicial Salta, IPV, SITRAVPS, ATSA, UPES, y APSADES, confirmó ayer que el gobierno de la provincia los recibirá mañana al mediodía para tratar la actualización paritaria pactada para noviembre, el pago de aguinaldos, y el futuro de los trabajadores en la administración nacional del presidente electo Javier Milei.



En conferencia de prensa, el secretario general de UPCN, Gustavo Soto, explicó los motivos que llevaron a todos los sindicatos estatales (mayoritariamente provinciales) a declarar el estado de alerta y movilización el martes último. "En actas del mes anterior habíamos acordado con el gobierno de la provincia que nos juntábamos en la mesa paritaria en el mes noviembre. Eso hasta ahora no ocurrió", explicó en referencia al silencio que mantuvo el gobierno de Gustavo Sáenz hasta ayer por la tarde. La medida se tomó porque consideraron que el gobierno salteño incumplía con la revisión paritaria mensual acordada en el decreto 726 de 2023.

Sobre las paritarias en 2024, los y las representantes sindicales ataron el devenir futuro a las acciones del nuevo gobierno electo a nivel nacional. "Hasta que no asuma la nueva administración presidencial todo está en una nebulosa", explicó Soto. "Lo que sí podemos garantizar es que los gremios estaremos al lado de los trabajadores", aseguró antes de contar que espera que las nuevas medidas de ajuste anunciadas "no lesionen al trabajador o las relaciones laborales".



"La situación es muy preocupante", dijo por su parte Raúl Rodríguez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. "Estamos a días de que cierre el mes y el gobierno de la provincia ya anunció las fechas de pago" de los sueldos estatales, recordó. "El 19 de noviembre fue la fecha pactada" por la última mesa paritaria de 2023 "y no nos reunimos en esa paritaria programada", continuó el gremialista. "Por eso nos declaramos en estado de alerta y asamblea", añadió.

Rodríguez le solicitó al mandatario provincial, reelecto el 14 de mayo, que informe a todos los sindicatos estatales qué política va a seguir el gobierno de Salta frente a la administración nacional que inicia el 10 de diciembre próximo. "Sabemos que estuvo reunido en Buenos Aires y queremos que nos informen, porque nosotros nos enteramos por los medios todos los días, pero todavía no fuimos convocados", dijo en referencia a la reunión que finalmente se concretará mañana en el Centro Cívico de Grand Bourg.

Luego detalló los pedidos al mandatario salteño: "queremos saber si las obras se van a paralizar o los compañeros van a continuar trabajando, si el ajuste realmente va a ser hacia los trabajadores". Recordó que ATE también representa a trabajadores del Estado nacional con domicilio laboral en la provincia, y citó particularmente las áreas de Agricultura Familiar y el SENASA, sectores con despidos durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019). "Muchos de ellos fueron reincorporados en 2023", recordó Rodríguez. "Queremos darles la confianza a todos los trabajadores contratados, del Ministerio de Desarrollo Social, y a los contratos covid-19, que vamos a pelear para que el ajuste no se aplique a los trabajadores, sino que (se aplique) a aquellos que hicieron las malas políticas, tomaron malas decisiones y tienen familias completas dentro del estado provincial, nacional o municipal".

Una mejora para fin de año

Los sindicatos estatales no brindaron precisiones sobre el porcentaje de incremento que solicitarán cuando se formalice la fecha de la última ronda paritaria con la patronal estatal. Argumentaron que como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica la inflación estimada de noviembre recién a mediados de diciembre, esa fecha será después de la asunción de Javier Milei. "Nosotros queremos un salario de calidad y que asegura un fin de año en paz", insistió Gustavo Soto.

Federico Ocaranza, secretario general de APSADES, recordó que todos los años, en la última mesa paritaria anual, se negocia la base de cálculo o piso de negociación del año siguiente. "Si nosotros no tenemos una actualización salarial como corresponde al 10 de diciembre, estaríamos negociando salarios en 2024 con el sueldo de octubre en 2023", aclaró. "Nosotros queremos que el poder adquisitivo de las y los trabajadores permita una calidad de vida distinta a la actual, porque la canasta básica se encuentra en alza permanente", ratificó.

"Nosotros vemos con preocupación la disolución de un Ministerio de Salud de Nación", continuó Ocaranza, en referencia al nuevo Ministerio de Capital Humano que incluirá, entre otras áreas, a la salud pública estatal. "Siempre levantamos la bandera de la universalidad en salud, la gratuidad y la inclusión. No vamos a dar ni un paso atrás", aseguró. Luego insistió en que los trabajadores de la salud pública contratados durante la pandemia deben ser incorporados a planta permanente y contemplados en el presupuesto provincial de 2024.



Sobre el paquete de reforma del Estado que el gobierno electo prometió remitir el Congreso Nacional para su tratamiento, los sindicalistas salteños repitieron que se encuentran en estado de alerta, movilización y asamblea, y que esperarán el desarrollo de los hechos para decidir las acciones a tomar. "Vamos a estar preparados para cualquier ajuste que llegue a la provincia", aseguró el secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales, Matías Aramayo. "No vamos a dar ningún paso atrás", agregó Marcelo Farfán, del área de educación de UPCN. "No se bajó ningún lineamiento para saber cómo va a trabajar la provincia en estos años. Por eso se reactivó el Frente Gremial Estatal".



Gustavo Soto informó que "extraoficialmente" desde el Ministerio de Economía de Salta le informaron que "el pago de aguinaldo estaba asegurado". Acerca de una posible creación en el gobierno de Salta de un Ministerio de Capital Humano semejante al nacional, el titular de UPCN opinó que esa redistribución de organismos forma parte de "la política y los gremios no tienen injerencia". Sin embargo, advirtió que la situación cambiará si se lesionan los derechos de los trabajadores, "Ahí estaremos codo a codo defendiendo a los trabajadores que merezcan ser defendidos", aseguró, en alusión de quienes "todos los días asisten a su lugar de trabajo y marcan su tarjeta".

(Imagen Analía Brizuela).

Durante la visita a Salta de Javier Milei en el cierre de su campaña, una bandera de trabajadores de la salud pública le manifestó su apoyo públicamente. Salta/12 consultó a los referentes sindicales sobre el fenómeno de votantes de LLA en el sector público. "Es parte de la democracia. Nosotros no tenemos objeción de ningún tipo. Respetamos la voluntad de decisión, pero no vamos a claudicar en la defensa de nuestros derechos", respondió Federico Ocaranza. "Sí creo que hará falta una autocrítica personal, quizá la desesperanza y la cuestión económica definieron el voto", dijo. "Estoy seguro de que cada individuo votó convencido que estaba haciendo lo correcto y no los cuestionamos", cerró.



Víctor Arnaldo Gómez, secretario general de Sindicato Argentino de Docentes Particulares, rescató que durante la gestión de Gustavo Sáenz "hubo paritaria intergremial y se acercaron posiciones para lograr un buen sueldo de todos los sectores de trabajadores. No queremos que se corte el diálogo en 2024", solicitó. "Podemos discutir hasta el ajuste", agregó. "Sin discusión, los reclamos se sumarán y llegaremos a un paro. Los debates paritarios de cada gremio nos benefician a todos. Ya nos pasó en gobiernos anteriores", recordó por el más cercano de Mauricio Macri, cuando "nunca se convocó a paritarias y toda la docencia estuvo en la calle". Para el titular de SADOP, mantener el diálogo permitirá la gobernabilidad en años que prometen ser conflictivos.