La periodista y conductora de AM750 Cynthia García advirtió este jueves en su editorial sobre las políticas de persecución a los periodistas de los medios públicos y del arco popular que ya comenzó incluso antes de que Javier Milei asuma al frente del Gobierno.

“Durante el macrismo para establecer ese modelo de Estado presente en modo represivo tuvieron que derogar la Ley de Medios y hacer listas negras, el Gobierno de Alberto Fernández nunca restauró eso. Nunca puso en eje de importancia comunicacional esta ley, aún con las deficiencias que puede tener por la explosión de las redes sociales”, añadió sobre estos últimos ocho años.



En este punto, comentó: “Es importante hablar del estigma. Es un mecanismo de exclusión. ¿Qué es un estigma? Es un mecanismo de exclusión de las diferencias. Es decir, diseña la frontera que separa el adentro del afuera. Por lo tanto, el estigma es un dispositivo de disciplinamiento y funciona por acumulación”.

Para la periodista, esto es importante para entender por qué se genera el estigma sobre los periodistas y los trabajadores de los medios públicos. “Ya pasó en el macrismo y está pasando ahora”, advirtió a la par que recordó que hace tan solo unos días “escuchábamos a una panelista que estigmatizaba a Julia Mengolini porque es una trabajadora de prensa de la comunicación popular”.

“Porque fue una de las narrativas -con Futurock- que surgieron durante el macrismo, como surgió La García, que discutían la política neoliberal. Y como ahora ven que esa comunicación vuelve a tener una resistencia sobre el ajuste, esa misma construcción, que nunca se desactivó, se recarga y vuelve a disparar estigmas sobre trabajadores y trabajadoras de prensa”, lanzó.

Y añadió: “Esto solo para citar un área, porque lo podríamos ampliar a muchas otras. El estigma es una forma de tortura, porque no hay a quién apelar. Es como una mesa de tortura donde no hay a dónde ir. Por eso hay que combatir esa no hay salida. Hay que apelar a lo que se abraza un sobreviviente. La pregunta, y esto viene de la política de Memoria, Verdad y Justicia, es a qué se abraza un sobreviviente. ¿A qué nos aferramos?”.