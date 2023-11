Guillermo Francos, quien será ministro del Interior del gobierno de La Libertad Avanza, participó este jueves de la 29°Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), y ratificó ante los empresarios la propuesta del presidente electo Javier Milei de ponerle fin "al Estado opresor". No dio detalles, en cambio, de cómo hará con un plan de desregulación y ajuste para que la industria no se destruya en el camino.

"El otro día Javier dijo que no iba a cometer un industricidio, que es una palabra novedosa, y yo quiero que ustedes tengan claro que somos conscientes de que se tiene un norte pero ese norte se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos. No hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero", dijo el ex representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin mayores precisiones sobre lo sinuoso que podría llegar a ser el sendero.



La participación de Francos en el evento de la UIA había sido confirmada este mediodía por la Oficina del Presidente Electo en Twitter, a través de un comunicado que oficializó a Luis “Toto” Caputo como futuro ministro de Economía y en el que se consignó la reunión que el líder de LLA mantuvo con Patricia Bullrich en el Hotel Libertador, sin mayores precisiones sobre el futuro de la exfuncionaria en su gabinete.

"Años muy difíciles"

De acuerdo con lo previsto por la UIA, Francos debía participar de un panel titulado "Hay industria, hay futuro", pero debido a la intensa agenda que mantiene esta semana llegó pasadas las 13.50, directo para la charla de cierre, que encabezó con una reflexión sobre el mensaje que el electorado expresó en el balotaje del 19 de noviembre.



"Todos tenemos en claro que han sido años muy difíciles, pero qué alegría que estemos viviendo con 40 años de democracia con una demostración tan contundente que la democracia sirve también para cambiar. Creo que esa ha sido una señal muy fuerte de la sociedad argentina hacia nosotros los dirigentes de todos los sectores, a los que construyen riqueza también, de que necesitamos cambiar", señaló Francos.

El cambio, agregó el futuro ministro, "nos ha tocado a nosotros desde este espacio que ha sido construido tal vez de una manera no tradicional, con una figura de esas que salen cada mucho tiempo en la historia de los países y que ha generado una disrupción política en el país y ha obtenido producto de las circunstancias un apoyo electoral sin precedentes".

"No hay plata"

Argentina, analizó ante la escucha atenta de los empresarios industriales, "enfrenta una situación que quizás nunca hemos vivido con tanta gravedad", ya que "nunca hemos tenido un país con tanta destrucción de valor, con tanta pobreza y con tanta falta de asistencia a los sectores más pobres de nuestra sociedad".

Para salir de esa situación, planteó el exrepresentante del BID, hay que recordar que, tal como "Javier Milei ha dicho en varias oportunidades, y se que hay mucha preocupación por eso, ‘no hay plata’", advirtió Francos.

"Y es la verdad, no hay plata. Entonces cuando no hay plata, uno tiene que tener varias cosas en claro, entre ellas cómo asignar los recursos. Él lo expresó con claridad: tenemos que atender a los que más sufren en este momento", remarcó. Y manifestó, en un mensaje a los industriales: "Tenemos que ver cómo hacemos para poner el aparato productivo en funcionamiento. Tenemos claro todo lo que ustedes están pasando, lo que ustedes necesitan, y vamos a ir por etapas".

Fue entonces que, en una nueva reivindicación de LLA a la política desplegada en los años 90, citó al expresidente Carlos Menem. "Menem tuvo un gran equipo y tuvo una gestión que con sus más y sus menos generó el inicio en Argentina de una transformación muy importante. Y aquí, en esta sede, dijo esta frase: ‘no hay industria sin pacto de convivencia, moneda sana, seguridad jurídica y estabilidad’. Pasaron 30 años y tenemos que seguir diciendo lo mismo", opinó Francos, en medio del aplauso de los presentes.

"Salir del Estado opresor"

La propuesta de La Libertad Avanza, adelantó en otro tramo de su discurso, se plasmará en un proyecto de ley de reforma del Estado que será enviado próximamente al Congreso. "Vamos a un país donde las libertades y la desregulación sean mecanismos para salir de este Estado tan opresor. Como dice el presidente electo, vamos a quitar el Estado del medio y permitirles que desarrollen su actividad empresaria", prometió.

Luego mencionó su experiencia en el sector público y privado, para criticar el papel regulador del Estado. "Yo se el trabajo que tienen las 600.000 pymes que generan riqueza y empleo en la Argentina. Pero se lo que significa la burocracia pública, se lo que significa cuando nos utilizan a los empresarios para hacer el trabajo que debe hacer el Estado, por ejemplo cuando nos hacen liquidar todos los impuestos", se quejó Francos, quien planteó que "esas son cosas que tenemos que ponernos de acuerdo y cambiar los argentinos".



El diálogo con los gobernadores

Cuando estaba llegando al final de su discurso, transmitió un mensaje de Javier Milei, quien envió saludos y un pedido de disculpas por no poder asistir. "Quiero decirles que vamos a trabajar codo a codo para solucionar en serio, en libertad, los problemas de los argentinos. Y sigamos confiando en la democracia, porque si no somos buenos, al final del camino nos reemplazarán otros que harán el camino que nosotros no hicimos", los alertó.

Para concluir, apeló al mensaje antigrieta y dijo que ya se comunicó con varios mandatarios provinciales del oficialismo y la oposición para encarar la nueva gestión. "Nosotros no tenemos ningún gobernador, es una situación muy particular. Pero me he dedicado a conversar con todos los gobernadores porque creo en una Argentina sin grietas. Una Argentina donde seamos capaces de sentarnos y dialogar y entender el punto de vista del otro".

"Tengan la seguridad que en nuestro gobierno va a encontrar decisión, convicción, templanza, pero también predisposición para dialogar con todos los sectores. Esta es la forma de zanjar estas divisiones que hemos tenido. Nuestro gobierno no va a ser de persecución de ningún tipo, es un gobierno que respeta el sistema republicano, la independencia de los poderes y hemos recibido instrucciones del presidente electo para trabajar todos en ese sentido", concluyó.