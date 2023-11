La industria cinematográfica de Hollywood se vio obligada a reorganizarse tras una huelga de más de tres meses protagonizada por actores y guionistas. A pesar de las reprogramaciones de fechas, la exitosa producción de HBO Max, "The Last of Us", tendría problemas para establecer una fecha definitiva de inicio para la filmación de su segunda temporada.

Inicialmente, estaba programado para retomar la producción en enero de 2024, el calendario de rodaje de la serie - la más vista en la historia de la plataforma en Latinoamérica- habría experimentado un nuevo retraso debido a complicaciones logísticas, lo que probablemente conduzca a un retraso en el estreno hasta finales del año próximo.

La causa principal parece ser la apretada agenda de uno de sus protagonistas, Pedro Pascal, quien actualmente se encuentra filmando "Gladiator 2". El reinicio de este proyecto, tras la pausa causada por la huelga de guionistas, afectó a otras tareas pendientes, incluida la serie de HBO, según dejaron filtrar desde el Sindicato de Directores de Canadá, donde se lleva a cabo la filmación.

Pedro Pascal, el actor chileno que protagoniza la serie. (Foto: HBO)

Ahora, luego de estos "inconvenientes", los productores estiman que la grabación de "The Last of Us" concluirá cerca del 9 de septiembre de 2024, lo que sugiere que la tan esperada segunda temporada podría no llegar a la pantalla hasta 2025.

En un giro adicional, la agenda de Pascal también se ve influida por su posible papel en el Universo Cinematográfico Marvel como el Doctor Reed Richards en "Los 4 Fantásticos".

Qué se sabe de la segunda temporada de "The last of Us"

Spoiler Alert: cómo será la segunda temporada de la serie que nació de un videojuego.

En cuanto al papel de Pedro Pascal (Joel) en la segunda parte, anticiparon que será relativamente breve, después de una escena reveladora que adelanta un destino temprano para su personaje. Esta situación generará el viaje de venganza de Ellie, interpretada por Bella Ramsey.



A pesar de la limitada presencia de Pascal en pantalla, se espera que su personaje aparezca en diversas ocasiones a través de recuerdos del pasado, añadiendo capas a la narrativa. Se especula también la posibilidad de que el director mantenga el formato de presentar dos aventuras desde perspectivas diferentes.



Seguí leyendo: