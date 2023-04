Pedro Pascal, protagonista de la exitosa serie postapocalíptica The Last of Us, de HBO, cumplió este domingo 48 años y recibió el saludo de varios colegas y estrellas de Hollywood, como su compañera en TLOU, Bella Ramsey y el actor de Avengers y Spotlight, Mark Ruffalo.

Pascal, que interpretó a Joel en la serie basada en el juego homónimo de Naughty Dog, también encarnó otros grandes personajes en su carrera como “The Mandalorian” y Javier Peña en “Narcos”.

Uno por uno, todos los saludos a Pedro Pascal por su cumpleaños

Bella Ramsey, que interpreta a Ellie en The Last of Us, compartió una serie de fotos inéditas del actor, lookeado para interpretar su personaje en la serie, realizando manualidades y durmiendo una siesta. “Feliz cumpleaños”, le dedicó.

Mark Ruffalo, por su parte, publicó una foto junto a su amigo y comentó: “Enviando mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar. Es bien merecido. ¡Feliz cumpleaños, Pedro Pascal!”.

Una de sus compañeras en Narcos, la actriz mexicana Ana de la Reguera, compartió un video junto a Pascal y escribió: “Te quiero montones”.

Sarah Paulson, mejor amiga de Pascal, y también actriz, le envió: “Feliz cumpleaños a uno de los amores de mi vida”.

A su vez, otra de las actrices de TLOU, Nico Parker, que interpreta a la hija de Joel en la serie, reveló otro video de ambos viajando en auto. “El hombre, la leyenda, el mito… Feliz cumpleaños”, expresó sobre la estrella.

Lux Pascal, hermana menor del actor, publicó: “Soy la hermana menor con más suerte del mundo”.

