Mañana martes, partirán desde distintos barrios de la ciudad organizaciones sociales para confluir en Plaza San Martín donde se cocinarán decenas de ollas populares. “Todos los barrios con su propia bandera, y con pancartas sobre el hambre”, indicaron los organizadores. Se leerá un petitorio y pedido de audiencia al gobernador Maximiliano Pullaro. Cada barrio instalará su cocina en la vereda de la plaza que está por Santa Fe, enfrente de la Gobernación. Se comenzará a cocinar de manera que a las 12.30. las comidas estén listas para servir.
