La militancia peronista colmó este jueves el club Franja de Oro, en el barrio porteño de Pompeya, para ponerle color y fervor al cierre de campaña de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. El acto contó con la presencia de los principales candidatos de la boleta justicialista, entre ellos Mariano Recalde e Itai Hagman, que encabezan las listas para el Senado y para Diputados respectivamente, y que compartieron escenario junto a quienes integran los principales: Lucía Cámpora, Kelly Olmos, Ana Arias y Santiago Roberto. "Vamos a seguir enfrentando la motosierra de Milei, pero con más fuerza, con la fuerza que nos va a dar el voto popular", arengó Recalde.

“Le vamos a decir que no a la reforma laboral que pide el FMI. En Argentina no vamos a aceptarlo, no va a haber Banelco, somos los diputados y senadores que no se venden”, exclamó el candidato y titular del PJ porteño, quien apuntó contra el Gobierno por las reformas que tiene en carpeta el presidente Javier Milei. “Dicen que proponen ‘salarios dinámicos’. Cada vez que vienen con un eufemismo para explicar algo raro, agarrémonos los bolsillos porque vienen por la plata de los trabajadores”, señaló el senador.

A pesar del calor, centenares de militantes, dirigentes y vecinos de a pie se congregaron en el club del sur de la Ciudad. Estuvieron presentes las principales agrupaciones políticas que integran la plataforma de FP, como La Cámpora, el Movimiento Evita, Los Irrompibles, El Hormiguero, Nuevo Encuentro, Kolina y el NEP, entre otras. También dijeron presente sindicatos como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y La Bancaria, y movimientos sociales como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Néstor vive”, decía la pancarta de uno de los militantes. A su lado, ondeaba una bandera con el Sol de Mayo y los colores de la Argentina, junto con la inscripción “La Patria es el otro”. Al costado del escenario se ubicaba una bandera nacional con una inscripción en letras negras: “Cristina libre”.

Los candidatos establecieron cuatro compromisos: impulsar la derogación del DNU 70/2023 y enfrentar la reforma laboral, el ajuste y la entrega de la soberanía. Por su parte, Itai Hagman remarcó la importancia de las elecciones como herramienta para frenar la sumisión irrestricta con Donald Trump que impulsa Milei. "El presidente de los Estados Unidos le dijo a todo el pueblo argentino: o lo votan a Milei o le suelto la mano. No lo debemos subestimar. Esa extorsión, que siempre ha sido el chantaje de los poderosos contra los pueblos, nos tiene que hacer tomar conciencia", señaló el diputado de Unión por la Patria.

Por supuesto, los bombos y las trompetas no podían faltar: desde temprano, impulsaron el canto de los principales temas del repertorio peronista. “A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos… no nos han vencido”, fue una de las que más se cantó, seguida de un clásico: "¡Patria sí, colonia no!”.

“Es importante que gane Fuerza Patria el domingo para mostrar un rechazo a nivel nacional en las urnas a las políticas inhumanas que está llevando a cabo Milei, como el desfinanciamiento de la salud y la educación, o la destrucción de la economía y el trabajo, y ante todo para demostrarle a Estados Unidos que nuestro país no banca convertirse en una colonia”, dijo a Página/12 Eugenio, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Un primer paso para ponerle un freno a Milei es la oposición en el Congreso, y la única oposición confiable que ha demostrado siempre defender los intereses nacionales han sido los legisladores de Fuerza Patria", consideró.

Por su parte, Lucas, militante territorial de La Cámpora, evaluó que el domingo “lo crucial es que Milei no obtenga un resultado que le permita sentirse avalado para ir a fondo y arrasar con todo lo que aún queda en pie, por eso es clave concentrar el voto en Fuerza Patria y no dispersarlo".