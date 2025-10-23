La Libertad Avanza cerró su campaña para las legislativas de este domingo en el Parque España de Rosario. Allí estuvo el presidente Javier Milei junto a candidatos de distintas provincias y a gran parte de su Gabinete --que se viene desmembrando en estos días con las renuncias de Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona-- y pidió el voto para "cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que Argentina necesita".

El pedido de Milei también se enmarca dentro de la "gobernabilidad" que el gobierno de Donald Trump le puso como condición para seguir ayudándolo. “Este domingo tenemos que ir a defender todo el camino recorrido. El partido del Estado, la casta, el status quo es el que resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien y les vamos a ganar en las urnas”, sostuvo Milei anoche.

“O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista, por eso esta elección del domingo es tan importante”, sostuvo el mandatario ante la militancia libertaria reunida en el parque, desde donde aseguró que “a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

Y añadió: “Dicen algunos que las elecciones de medio término son irrelevantes, eso es lo que les quieren hacer creer los políticos, quieren formar la apatía, vamos a darle vuelta las urnas”. En ese sentido, volvió a repetir las mismas frases de los últimos meses. “Les venimos pidiendo que no aflojen, que esta vez el esfuerzo vale la pena, no nos quedemos a mitad de camino, por eso la elección de este domingo es importante”.

“En Argentina siempre tomamos a las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes en las que el resultado no definía nada, más que figura de políticas de turno. Eso es lo que le quieren hacer creer los políticos. Nosotros vamos a ir a darles vuelta las urnas y a ganarles con toda la fuerza de la libertad”, concluyó.