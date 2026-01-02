Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Por decreto, el Gobierno suspendió las contrataciones
Sigue la motosierra para los empleados públicos
02 de enero de 2026 - 13:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
(GUADALUPE LOMBARDO)
Temas en esta nota:
Javier Milei
Desempleo
Últimas Noticias
Por decreto, el Gobierno suspendió las contrataciones
Sigue la motosierra para los empleados públicos
El 2026 que tiene por delante el país
“Declinación muy grave de la democracia”, el duro editorial de Víctor Hugo Morales
Javier Milei y Victoria Villarruel quedaron afuera
Más platita para funcionarios y ministros: salió el decreto con los aumentos salariales
“Somos todos espiados y sospechados”
Piden convocar de urgencia a las comisiones del Congreso ante el DNU que modifica la ley de inteligencia
Exclusivo para
Opinión
Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza
Por
José Luis Lanao
Milei sueña con un "bloque de derecha regional"
Un brindis con la derecha trumpista
Por
Melisa Molina
El jugador se desempeña en el Genoa de Italia
Racing busca reforzarse con Valentín Carboni
Opinión
Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado
Por
Emir Sader
El País
Por decreto, el Gobierno suspendió las contrataciones
Sigue la motosierra para los empleados públicos
Javier Milei y Victoria Villarruel quedaron afuera
Más platita para funcionarios y ministros: salió el decreto con los aumentos salariales
"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"
Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam
La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad
Arroyo Salgado, la jueza señalada
Por
Irina Hauser
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de enero de 2026
La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas
Avanza el patentamiento de autos importados
Registró una caída interanual del 17,4 por ciento
La fundición, con respirador
El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos
China suma aranceles para la carne argentina
Sociedad
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de enero
En el AMBA un millón de hogares estuvieron sin luz
Masivo brindis de Año Nuevo a oscuras
Por
Santiago Brunetto
Operativos en todo el país
Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia
Deportes
Opinión
Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza
Por
José Luis Lanao
Recordando al mítico “Borocotó”
Entre arrabales y pelotas de trapo
Por
Gustavo Grazioli
Se inició la fecha 19 del campeonato inglés
Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds
El jugador se desempeña en el Genoa de Italia
Racing busca reforzarse con Valentín Carboni